Adrián de la Garza acusa embestida desde Presidencia para dañarlo

Adrián de la Garza Santos, candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, afirmó que personal de la Fiscalía General de la República (FGR), seguramente por órdenes de Morena y de su presidente, ha estado acosando a sus simpatizantes para que hagan incriminaciones en su contra, a fin de meterlo a la cárcel o descarrilar su postulación.

Es incongruente, señaló, que hace tres semanas acusó ante la FGR, con pruebas claras y contundentes, al candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda, por lavado de dinero y presuntos vínculos con la delincuencia organizada, pero que no se le ha investigado.

El aspirante del tricolor declaró que algunas personas que lo apoyan están siendo hostigadas por supuestos empleados federales que dicen pertenecer a la FGR.

"Sé que ya hay gente de la fiscalía, todo este fin de semana y seguramente por órdenes de Morena y de su presidente, han estado acosando a muchos ciudadanos de este estado, tratando de sacarles alguna declaración para incriminarme porque me quieren descarrilar de esta contienda, están tratando de intervenir de esta manera para beneficiar a Morena.

"Tenemos detectado en las colonias que lo están haciendo. Ustedes saben que cuando hablo yo, hablo con pruebas, hablo con conocimiento de causa y se nos hace muy grave, muy delicado que ya tengan que intervenir instituciones serias que se encargan de darles seguridad a todos los mexicanos, pero que tengan que intervenir ahora de manera electoral", expuso el abanderado del PRI.

A su vez, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró anoche que no tiene nada que ocultar, descartó irregularidades en su campaña y señaló que la única razón detrás de las denuncias "es que vamos a ganar".

En una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter, el senador con licencia indicó: "Sobre el comunicado emitido el día de hoy por la FGR reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra.

"El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas.

"Estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León. Ánimo, la vieja política ya se va", escribió el candidato, a quien algunas encuestas dan como puntero en las elecciones para gobernador de Nuevo León.