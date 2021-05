Adrián de la Garza presenta una queja contra el presidente

Ciudad de México.- El candidato de la Alianza PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, afirmó que no es un delincuente electoral y denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ejecutado una intervención directa en todo el proceso electoral, actualmente en curso, para beneficiar a su partido.

El pasado 10 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una investigación contra el candidato por supuesta compra y coacción de votos a través de las llamadas "tarjetas rosas".

En declaraciones a su salida de la CNDH, el candidato afirmó que no ha sido notificado formalmente y por ello no ha acudido a la FGR a rendir declaración, pero enfatizó en que él no es ningún delincuente electoral.

"No estamos intercambiando de ninguna manera el voto por dinero (...) las manifestaciones que hace el Presidente violan el debido proceso, porque en sus conferencias de prensa me hace culpable, me sentencia y manda una línea a los organismos gubernamentales donde él tiene alta influencia como es la Fiscalía General de la República y la propia Corte", dijo.

"Soy inocente totalmente, no soy ningún delincuente y mucho menos electoral, toda mi vida he luchado contra la delincuencia, mis resultados ahí están", apuntó.

Este lunes, el candidato acudió a la CNDH a presentar una queja en la que solicitó la intervención del organismo y la implementación de medidas cautelares para que el Presidente cese en conductas que él consideró violatorias de derechos humanos, tales como: violar el debido proceso, la presunción de inocencia, entre otras.

"Venimos a presentar esta queja, principalmente en contra del Presidente de la República, por las acciones que ha emprendido a través de, principalmente, la conferencia de prensa que hace todos los días, donde viola principios fundamentales de derechos humanos, viola la constitución, principios generales de debido proceso, de la presunción de inocencia", señaló.