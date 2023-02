Adrián LeBarón asistirá a inauguración de camino en Sonora

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL). - Adrián LeBarón, anunció por medio de redes sociales que este sábado acudirá a la inauguración del camino Agua Prieta-Bavispe, en Sonora, que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del gobernador Alfonso Durazo, aunque no haya sido invitado.

"El presidente @lopezobrador_ hizo el compromiso de arreglar un camino, mañana lo inaugura, pero no nos invitó. Me voy a acercar a ver si me da chance de saludar", escribió en su cuenta de Twitter.

Acusó a los funcionarios de lucrar con el asesinato de sus familiares, y que evitan referirse al hecho como una masacre.

"Pareciera que los gobiernos de @lopezobrador_ y @AlfonsoDurazo quieren seguir lucrando políticamente con la masacre. A la que oficialmente se refieren como "Caso Bavispe" aunque el mundo la conozca como la Masacre LeBarón", refirió.

Recordó que, en 2019, fueron asesinados su hija Rhonita y sus nietos, y el titular del Ejecutivo percibe el caso como resuelto, aunque "no sepa cuántas detenciones hay".

A través de un video mostró un espacio en su hogar, dónde colocó un altar para sus familiares asesinados.

"Ella es mi hija y mis nietos. Fueron masacrados en 2019. Este es mi pequeño santuario", comentó.

También le envió un mensaje al presidente de la República y al gobernador: "los veo en la inauguración, quizá me dejen afuera, pero fue mi hija y nietos. ¿Cuándo corten el listón, en quien van a pensar?".