Adulto mayor de Hidalgo presenta fe de bautismo para vacunarse

Alejandro Martínez López, adulto mayor originario de la comunidad de Demacu, en el municipio de San Salvador, presentó su fe de bautismo como identificación para poder recibir la vacuna contra Covid-19.

Martínez López, al no contar con documentos como acta de nacimiento o la credencial de elector, llevó su fe de bautismo que data de 1957.

La alcaldía de San Salvador refirió en redes sociales que el personal de salud decidió dar por buena la fe de bautismo de don Alejandro, por lo que de inmediato le aplicaron la vacuna.

"No hay pretextos para no acudir a la vacunación; sé como Don Alejandro Martínez López que para no quedarse fuera nos trajo su fe de bautismo de 1957 para solicitar su CURP y registrarlo en la plataforma, para recibir la primera dosis de su inmunización anti COVID-19", escribió.

La fe de bautismo de Alejandro López Martínez señala que fue bautizado en la vicaría fija de San Agustín, el 4 de febrero de 1957, y según señala el

documento, nació el 22 de abril de 1956.

En Hidalgo, alrededor de 350 mil adultos mayores de 60 años recibirán la dosis de diversas farmacéuticas como AstraZeneca, Pfizer, CanSino y SinoVac.