Adulto mayor es encadenado por su cuñada en Los Mochis, Sinaloa

CULIACÁN, Sin., febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El Sistema DIF del municipio de Ahome busca orientar a la familia de José de Jesús "N", de 84 años, el cual es encadenado de una pierna a la reja principal de entrada a su casa por su cuñada que lo cuida para que este no se lastime, por padecer presuntamente problemas emocionales y de conducta.

La institución dio a conocer que esta lista para coadyuvar en las investigaciones abiertas por la vice Fiscalía General del Estado que tuvo conocimiento del hecho en una casa de la calle Diciembre de la colonia Toledo Corro, de la ciudad de Los Mochis. El Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia tuvo conocimiento de este caso por fotografías divulgadas en redes sociales y notificaciones a las líneas de emergencia, por lo que en un primer acto, la Policía Municipal acudió a verificar que una persona de la tercera edad se encontraba encadenada.

Una activista de la Casa Santas Lorenza, de la ciudad de Los Mochis, hizo pública una fotografía en la que se aprecia a un adulto mayor sentado junto a la reja principal de una vivienda, este tiene una cadena atada a su pie. Su cuñada, cuya identidad no fue revelada, al percatarse de la presencia de la policía lo desató y lo introdujo a una recamara, pero en plática con los agentes y periodistas aceptó que para evitar que se dañe, por sufrir de problemas mentales, por periodos cortos lo tiene que amarrar.

La mujer que dijo ser esposa del ejidatario José Luís, hermano del adulto mayor, y no permitió el acceso de las autoridades a su vivienda, al establecer que no contaba con la llave del candado de la puerta principal.

Narró que esta persona, la cual vivía en Ohuira en la zona de Topolobampo, se enfermó sin que sus dos hijos se hicieran cargo de él, por lo que su esposo lo traslado a su hogar, donde le brindan cobijo, pero como ella tiene que hacer la limpieza y la comida no puede estar vigilandolo, por lo que se ve en la necesidad de encadenarlo. Por su edad y problemas emocionales, insistió, él sufre continuas caídas, por lo que lo tiene que estar curando, trabajo que es muy pesado para ella, por lo que en periodos cortos lo tiene que inmovilizar.