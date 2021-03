Adultos mayores reclaman por falta de vacunas en Tuxtla Gutiérrez

Adultos mayores y familiares protestaron este miércoles en Tuxtla Gutiérrez por la falta de vacunas contra el Covid-19, donde la Secretaría de Salud declaró concluida la primera etapa de inmunización a ese sector de la población.

Decenas de adultos reclamaron a funcionarios responsables de la vacunación del centro de atención habilitado en el parque deportivo Caña Hueca.

Los inconformes dijeron que se formaron durante varias horas en espera de recibir la primera aplicación de la vacuna, pero ésta no alcanzó para todos los asistentes.

Un hombre reclamó a uno de los funcionarios que, en medio de gritos trataba de dialogar y calmar a la multitud. "Por cuánto la vas a vender (la vacuna), dime, te la compro", le dijo.

"Cómo vas a dar dos mil vacunas, si ahí está la lista", cuestionó una mujer."Mira se metió mucha gente, se metió demasiada gente", recriminó otra inconforme.

"Cómo vas a dar dos mil vacunas, por qué no avisan, ya se las apartaron, no se hagan pend..., por qué no extendieron control de entrada". " Ya se las robaron, que era meta cumplida, bola de ratas!", acusaron.

La secretaría de Salud informó que este miércoles concluyó la primera etapa de vacunación a la población adulta mayor de Tuxtla Gutiérrez, y se espera un nuevo lote de vacunas para continuar con la inmunización de ese grupo vulnerable.

En la ciudad de Tapachula, señaló, se tiene un avance del 55 por ciento en la vacunación de personas mayores de 60 años de edad.

Salud llamó a la "población objetivo" que acuda a los puntos de vacunación de esa ciudad, "con la plena seguridad que la efectividad de las vacunas marca Sinovac está garantizada".

Aseguró que se realiza un manejo adecuado de la red de frío para la conservación del biológico, y existe el dictamen de Sinovac que indica que "esta vacuna no pierde su potencia si está expuesta a temperaturas extremas hasta por un periodo de 10 días".