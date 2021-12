"Adultos mayores sí deberán de registrarse para refuerzo de vacuna"

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell Ramírez, informó que los adultos mayores sí deberán registrarse en la página mivacuna.salud.com.mx para agilizar la aplicación de la dosis de refuerzo.

"Cuando se anunció la dosis de refuerzo en adultos mayores indicamos que no se necesitaría registro, pero sí será necesario que las personas adultas mayores se registren porque no queremos que estén mucho tiempo en espera, si llegan con su papeleta de vacunación, solo se agrega el lote y fecha y ya tienen comprobante de vacunación, es una mecánica simple que deben realizar en el portal mi vacuna".

Al presentar el Pulso de la Salud, durante la conferencia matutina, el funcionario recordó que para el registro solo se piden datos como la CURP, fecha en que se aplicó la segunda dosis de manera que cuando los adultos mayores entreguen su papeleta en los módulos de inmunización el personal de salud agregué datos de la dosis de refuerzo.

Con respecto al panorama de la pandemia por Covid-19 en México, el subsecretario mencionó que la semana abrió con una reducción de 6% y ahora es de 5%, sin embargo no hay tendencia generaliza a la alza, resaltó que solo se han reportado incrementos en la zona norte del país, pero en el resto del territorio nacional la tendencia es a la baja.

En cuanto a la hospitalización indicó que permanece la reducción, "se siguen vaciando las unidades covid, hay menos pacientes nuevos, por lo tanto, menos hospitalizaciones".

En su participación el funcionario enfatizó que al cierre del ciclo escolar no se ha registrado una repercusión elevada de contagios covid por el regreso a clases presenciales. "En un momento fue motivo de preocupación, pero no hay impacto negativo".

Al reportar la cobertura de vacunación covid, López- Gatell Ramírez comentó que se han aplicado cerca de 138 millones de dosis en 80 millones de personas, lo que equivale a 87% de la población de 18 años en adelante inmunizada.

"Es de resaltar que está lámina dice que Chiapas tiene 61%, pero ya está en 65% de cobertura y esto es resultado de un trabajo minucioso de ir comunidad a comunidad, por ello hemos tenido un avance acelerado particularmente en Chiapas".