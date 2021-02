Adversarios están molestos porque se acabó el bandidaje: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en el periodo neoliberal se dedicaron a robar porque eran muy ratas y por ello ahora sus adversarios están muy molestos porque se acabó el bandidaje oficial.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que en el periodo neoliberal fue un desastre.

"Si quieren resumir lo que sucedió, se dedicaron a saquear, a robar, son muy ratas, así, por eso están histéricos, molestos, enojadísimos, pero ya se acabó el bandidaje oficial, a robar a otra parte".

El presidente López Obrador criticó que en los pasados gobiernos dejaron sin médicos y especialistas al país, por el rechazo a los jóvenes, por no invertir en educación pública, y apostar a la privatización de la educación.

"Creció la matrícula de escuelas privadas, pero llegó el momento que ya no pudo crecer, porque de dónde va a sacar la mayoría de la gente para pagar una escuela privada a sus hijos, la mayoría hace un gran esfuerzo para pagar las colegiaturas, no porque la gente no quiera, sino porque no tienen"

Insistió en que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la educación pública gratuita en todos los niveles, pero eso a sus opositores los confunde, los perturba, los obnubila.