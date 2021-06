"Adversarios quieren poner a pelear a Claudia con Marcelo"

Aunque descartó que las filtraciones al The New York Times sobre el accidente de la Línea 12 del Metro sean fuego amigo en la 4T de cara a las elecciones de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que a sus adversarios quieren poner a pelear al canciller Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y que se fraccione su movimiento, pero aseguró que "se van a quedar con las ganas".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que no hay dirigentes del conservadurismo, y por el contrario, en la izquierda "hay para tirar para arriba hasta para prestar".

"¿Es fuego amigo (las filtraciones al The New York Times)?", se le preguntó.

"No, no ese también es otro estribillo político, de nuestros adversarios, quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia ellos quisieran eso. Quisieran que se peleara Marcelo, Claudia, Tatiana (Clouthier, titular de Energía), Juan Ramón de la Fuente (Embajador de México en la ONU), Esteban Moctezuma (embajador de México en Estados Unidos), etcétera, etcétera porque están ellos, los conservadores muy menguados, no hay dirigentes del conservadurismo.

"A lo mejor surjan pues, pero en el flanco izquierdo hasta para tirar para arriba, hasta para prestar. Entonces ellos apuestan a eso, a que nos fraccionemos, se van a quedar con las ganas", aseveró en el salón Tesorería.