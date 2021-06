Advierte Silvano Aureoles que denunciará "narcoelección" en México ante justicia de EU

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, advirtió que escalará sus denuncias ante las autoridades de justicia de los Estados Unidos, sobre la injerencia del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio.

Además, insistió, en la supuesta relación de Morena con el narco en todo el país, incluido Michoacán, para abrirles las puertas de los gobiernos electos a los cárteles.

A pregunta expresa, Aureoles Conejo justificó que no evitaron la actuación criminal en 15 municipios de la entidad, "porque nos descuidamos; no la vimos venir", dijo.

Señaló que no tienen todas las pruebas de lo que ha denunciado públicamente, "porque los acusé de delincuentes, no de tarugos".

Confió en que aún así, el recurso de impugnación de la elección interpuesto por el "Equipo por Michoacán", rendirá sus frutos y Morena no va a gobernar.

Recriminó a los exgobernadores Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel y el interino Jesús Reyna García la violencia y cogobernabilidad del narco en la entidad.

Por ello, consideró que de gobernar Morena, regresará Michoacán a un escenario del pasado, en el que el crimen organizado tomó el control del estado y de las instituciones.

Silvano Aureoles aseguró que después de sus denuncias públicas, no descarta una embestida del gobierno federal en su contra, aunque dijo no tener miedo.

Anunció, incluso, que hará una cruzada por todo el estado y diferentes partes del país, para alertar a la ciudadanía de esa presunta operación "narco-Morena".