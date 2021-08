Advierten freno a propuesta para cambiar integrantes de INE y TEPJF

Diputadas y diputados de oposición advirtieron que sus grupos parlamentarios frenarán la imposición de una reforma electoral que contemple la "renovación tajante" de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tal y como lo propuso este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, Verónica Juárez, sostuvo que "en sus arrebatos mañaneros", al titular del ejecutivo se le olvidó que Morena y sus aliados ya no tendrán la mayoría calificada necesaria para poder imponer reformas constitucionales en la siguiente legislatura.

"Un cambio completo en materia de legislación electoral como la que el presidente plantea, implica, en principio, una reforma constitucional, que requiere una mayoría calificada; y, segundo, una amplia discusión. El presidente y Morena no pueden plantear una reforma electoral, para, entre otras modificaciones, renovar completamente al INE o al TEPJF, sólo porque las resoluciones de estos organismos no les gustan porque no les son favorables", aseveró.

La lideresa del sol azteca consideró que tanto el INE como el Tribunal Electoral han sido piezas claves para consolidar la democracia electoral en nuestro país, "de hecho, su trabajo fue fundamental en la organización de las elecciones de 2018, en las que López Obrador resultó electo. Por otra parte, si la jornada del 6 de junio pasado salió adelante, fue gracias al trabajo de estos órganos".

"Es inaceptable que el presidente pretenda desaparecerlos ahora o restarles autonomía para que el gobierno federal asuma de nueva cuenta el control de la organización de las elecciones. Implicaría un grave retroceso para la democracia en el país. Es inaceptable que López Obrador insista en la centralización del poder, el debilitamiento de las instituciones, en imponer sólo su visión característica de gobiernos autoritarios", acusó.

Por su parte, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la cámara baja, recordó que el artículo 41 constitucional, establece que "es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios".

"Los principios constitucionales que obligan al INE del artículo 41 deben tutelarse: Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad Y objetividad", expresó.

El legislador albiazul dijo que López Obrador no solo está "desconectado de la realidad", sino que además "tiene un patrón de conducta que se repite; provoca, miente, se victimiza, y polariza temas y personas".

Detalló que para poder realizar el cambio constitucional que pretende el presidente se requiere la realización de parlamentos abiertos, consultar la minuta con ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como mayoría calificada, que en la 65 legislatura nadie la tendrá.

En su oportunidad, la coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), Fabiola Loya, señaló a este rotativo que el pasado 6 de junio la ciudadanía envió un mensaje a favor de la pluralidad, la construcción de consensos, así como el rechazo a la concentración de poder.

"En ese sentido, todo proyecto de reforma constitucional deberá ser construida entre todas las fuerzas políticas, y no sólo con la visión de una sola persona. El Poder Legislativo debe de entenderse como un contrapeso institucional y no meramente a modo; cualquier propuesta será analizada y consensuada en favor de las y los mexicanos", detalló.

La legisladora aseveró que durante la pasada jornada electoral, el INE y el TEPJF "demostraron son instituciones consolidadas en nuestra democracia".

"Como organismos que la Constitución Política les otorga autonomía en sus decisiones, una reforma electoral debe estar encaminada a fortalecerlas, no a minarlas ni erosionar su credibilidad frente a la ciudadanía", concluyó.