Advierten inconsistencias que implican regresar minuta de Plan B

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, señaló que en una revisión seria, reflexiva y racional de las leyes secundarias del llamado Plan B de la reforma electoral ha encontrado algunas inconsistencias que implican regresar la minuta a la Cámara de Diputados.

Monreal Ávila sostuvo que de lo que ha leído, en la Ley de Partidos Políticos encontró un artículo que dice que "si un partido político nacional en la contienda federal no logra el 3 por ciento de los votos, como consecuencia es que pierda el registro", pero "le agregan una fracción que es inconstitucional, que dice que el que no obtenga el 3 por ciento de votos perderá el registro o al menos que en 16 estados del país sí tenga el 3 por ciento".

El líder legislativo precisó que esa parte agregada contradice a la Constitución, como ocurre con otra inconsistencia en el tema de transparencia de votos, con las cuales "no será fácil que transite" dicha reforma en el Senado.

En ese sentido, Monreal Ávila confió que está haciendo las cosas lo mejor posible, con un análisis puntual, apegado al marco Constitucional, y eso implica que tenga que regresarse la minuta a la cámara de origen "si la colegisladora modifica una palabra, una fracción o una coma".

Por lo tanto, puntualizó que ante las observaciones ya encontradas, "es evidente que se declarará inconstitucional" , por lo que se está haciendo lo necesario y buscará abordar el tema con el diputado Ignacio Mier, coordinador de la bancada Morena en la Cámara Baja, para subsanar las inconsistencias.

El senador Ricardo Monreal expresó que ahora lo más importante es cómo lograr la fortaleza del INE, sin afectar a los trabajadores, pues a "la mayoría que conozco son gente que no se mete en los partidos. Ojalá y podamos revisar todo eso para no cometer alguna injusticia con la gente que ha dado su vida a este sistema de capacitación".

Por ello, llamó a actuar con mucha cautela, con mucha prudencia, a estudiar bien las propuestas, pues es normal que se estudie y revise a conciencia.