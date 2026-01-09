logo pulso
Advierten riesgos en registro para celulares

Por El Universal

Enero 09, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de este viernes todas las líneas telefónicas móviles deberán estar asociadas a una persona física o moral, medida que, de acuerdo con el gobierno federal, busca combatir delitos de extorsión, fraude y secuestro en México.

Sin embargo, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó que esta acción conlleva riesgos y violaciones a la privacidad, que derivan de entregar datos personales y biométricos a las empresas.

Pepe Flores, director interino de R3D, organización defensora de los derechos digitales, consideró que este tipo de acciones fortalecen un "sistema de vigilancia con mucha discrecionalidad", ya que los usuarios lidian con la disyuntiva de entregar sus datos o "enfrentarse a la exclusión", porque ya es un registro obligatorio, y en caso de no cumplirlo, la línea telefónica será suspendida temporalmente.

Para asociar una línea telefónica en las empresas Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán las personas físicas tienen hasta el 30 de junio de 2026 para presentar su INE o pasaporte y su Clave Única de Registro de Población (CURP). Las personas morales deben presentar el RFC.

En diciembre de 2025, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos para la identificación de las telefonías, y combatir delitos de extorsión, fraude y secuestro.

