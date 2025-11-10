logo pulso
Nacional

Aeroméxico Anuncia Nuevas Rutas hacia Europa en 2026

Los vuelos de Aeroméxico hacia Europa contarán con la comodidad de los Boeing 787 Dreamliner, ofreciendo mayor capacidad y confort a los pasajeros.

Por EFE

Noviembre 10, 2025 08:16 p.m.
A
Aeroméxico Anuncia Nuevas Rutas hacia Europa en 2026

Ciudad de México, 10 nov (EFE).- La línea aérea Aeroméxico anunció este lunes la expansión de su red de conectividad con Europa, con dos nuevas rutas, de Ciudad de México a Barcelona y de Monterrey a París, a partir de marzo y abril de 2026, respectivamente.

En un comunicado, la aerolínea precisó que a partir del 28 de marzo próximo, operará seis vuelos semanales entre Ciudad de México y Barcelona.

Señaló que este nuevo servicio reafirma su compromiso con el mercado español, y apuntó que para verano de 2026 ofrecerá alrededor de 40 vuelos semanales hacia España, sumado a las rutas existentes hacia Madrid.

En cuanto al vuelo Monterrey-París, apuntó que el 13 de abril de 2026 comenzará tres vuelos semanales.

Destacó que esta nueva ruta "facilitará el acceso del norte de México a Europa, gracias a las conexiones con los socios de SkyTeam en el aeropuerto Charles de Gaulle".

Ambas rutas estarán operadas con equipos Boeing 787 Dreamliner, que cuentan con asientos tipo cama en la cabina Premier One, diseñados para brindar mayor comodidad en vuelos de largo alcance.

Aeroméxico agregó que con estas incorporaciones, incrementará su capacidad de asientos hacia Europa en un 11 %, respecto al año anterior.

De esta forma, prevé alcanzar "la mayor oferta de su historia en dicho continente", afirmó la aerolínea.

La ruta Ciudad de México–Barcelona ofrecerá más de 3 mil asientos semanales, y la de Monterrey–París, más de 1,500, añadió.

"Estas rutas forman parte de nuestra estrategia para atender la creciente demanda entre México y Europa", aseguró Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales de Aeroméxico.

El pasado 5 de noviembre, Aeroméxico anunció su regresó a los mercados financieros de México y Nueva York, con la emisión de una oferta pública de acciones con la que esperaba obtener alrededor de 178.8 millones de dólares.

