Afecta la ausencia de peregrinos a textileros

La suspensión de todas las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe debido a la pandemia de Covid-19 afecta a los comerciantes de Chiconcuac, el municipio textilero más importante del país, pues disminuyeron en más de 50% las ventas de los productos que elaboran con la imagen de La Morenita del Tepeyac.

La comercialización de cobijas, gabanes, jorongos, entre otras prendas que fabrican en la localidad mexiquense ubicada en el nororiente del Valle de México, no ha sido la esperada para ellos.

"Para nosotros la venta sí ha bajado 50%, en cuanto a los peregrinos que ya no van a poder ir a visitar la Basílica de Guadalupe", contó Guadalupe Yescas, una de las comerciantes de la comunidad.

En los primeros días de noviembre cientos de personas abarrotaban los locales del mercado Benito Juárez, en este municipio textilero, para adquirir cobijas, jorongos, gabanes, pañuelos y otros productos relacionados a La Guadalupana, pero la pandemia cambió el panorama.

"Pasando las festividades de Día de Muertos ya empezaban las ventas para el 12 de diciembre, hasta el 5 de diciembre ya estaban bien surtidos", contó.

Por tradición, los que participaban en las peregrinaciones que llegaban por el nororiente del Valle de México a la Basílica de Guadalupe pasaban a Chiconcuac a adquirir los productos que se elaboran en la localidad mexiquense.

"Nos preparábamos, en mi caso, con 500 prendas de la Virgen de Guadalupe y las vendía en los días previos, aproximadamente vendía 80% y el resto durante los días posteriores, pero este año la gente que viene no se anima a comprar porque dice que no tiene caso porque no habrá festividades como en años anteriores", dijo Alejandro, otro de los vendedores del centro de Chiconcuac.

Además de los clientes nacionales, acudían en época de fin de año al municipio mexiquense, vecino de Texcoco, consumidores de otros países a comprar las prendas que elaboran las manos de los textileros de Chiconcuac.

En la primera semana del Buen Fin las ventas tampoco mejoraron en Chiconcuac, pues la mayoría de los consumidores optan por adquirir aparatos electrónicos o ropa que encuentran en grandes centros comerciales.