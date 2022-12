Afectados por fuga de amoniaco en Donají vuelven a huir de sus casas

A-AA+

Pobladores de Donají afectados por una fuga de amoniaco en el municipio de Matías Romero volvieron a salir de sus casas para refugiarse nuevamente en Palomares, pues durante la mañana de este viernes volvieron a percibir el olor característico de este gas.

Por ello, mantienen un bloqueo en la carretera transístmica en el punto conocido como Puente La Esperanza, a un kilómetro al sur de Palomares, para exigir a Petróleos Mexicanos (Pemex) que selle el ducto donde se registró la fuga hace una semana y que compense los daños causados al medio ambiente y a la población.

Apenas ayer, después que Pemex informó que el ducto dañado ya no contenía remanentes de amoniaco, los pobladores desalojados de Donají, Tolosita y Juno, en Matías Romero, así como de José María Morelos y Pavón, de San Juan Guichicovi, dejaron atrás los albergues y retornaron a sus viviendas.

Tras la fuga de amoniaco que comenzó hace una semana, pobladores de estas cuatro comunidades en dos municipios del Istmo de Tehuantepec fueron desalojados y enviados a dos albergues que se habilitaron en la comunidad de Palomares.

Sin embargo, cerca de las seis de la mañana de hoy, en Donají volvió a presentarse el irritante olor del amoniaco, lo que provocó que parte de la población volviera a salir, en medio de la preocupación y la molestia y buscara refugio nuevamente en Palomares.

El agente municipal de Palomares, Julio Hernández, explicó que en esa comunidad se refugiaron unas 600 personas; sin embargo, otras 200 se acomodaron en la escuela secundaria Adolfo López Mateos, de la misma comunidad de Palomares, donde les dieron el desayuno.

El bloqueo sobre el kilómetro 166 de la carretera Transístmica 185 impide el paso vehicular entre las poblaciones del sur de Veracruz y los municipios oaxaqueños ubicados en la zona norte del Istmo de Tehuantepec.

Personal de Pemex continúa laborando en el sitio donde se registró la fuga, y hasta la mañana de hoy, aún no sellaba el ducto, que según informó la empresa petrolera, ya no tenía remanente amoniaco.