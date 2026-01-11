logo pulso
Nacional

Afectará nuevo frente frío más de 20 estados

Por El Universal

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
Afectará nuevo frente frío más de 20 estados

CIUDAD DE MÉXICO.- Este sábado 10 de enero y durante las primeras horas del domingo 11, gran parte de la República Mexicana enfrentará un escenario de condiciones invernales severas, derivadas del avance del frente frío número 27 y su masa de aire polar, así como del desarrollo de la segunda tormenta invernal y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Para el domingo 11 de enero se prevén lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Campeche, y fuertes en entidades del centro y norte como San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y generar incrementos en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Lluvias intensas y evento de "Norte" afectarán al Golfo y sureste de nuestro país.

Para mañana se esperan lluvias intensas a torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Campeche y fuertes en otros estados del centro y norte; fuertes en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, así como chubascos en Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.

Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, incremento en niveles de ríos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Además, continuará un evento de "Norte" intenso en el litoral del Golfo de México, con rachas de viento de hasta 100 a 120 km/h en Veracruz y Tamaulipas, así como oleaje de 4 a 5 metros, condiciones que se extenderán hacia el istmo y golfo de Tehuantepec durante el domingo.

Descenso de temperatura y posible caída de nieve en las zonas serranas

El ingreso de aire polar ocasionará un marcado descenso de temperatura, con heladas durante la madrugada del domingo en amplias regiones del norte, centro y oriente del país. En zonas serranas se prevén temperaturas bajo cero, con valores extremos en el norte.

