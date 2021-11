Afirma AMLO que gobierno ayudará a esclarecer muerte de Ocaña

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con respeto a la investigación que inició la Fiscalía de Justicia del Estado de México, su gobierno ayudará a esclarecer la muerte de Octavio Ocaña, como lo pidió el padre del actor.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia del actor y se revise el caso.

"Estuve en Palenque los días santos, los días de muertos, es una tradición estar cerca de nuestros difuntos y estuve pendiente de lo que pasaba en el país, no se puede uno desatender, tiene uno que estar atento".

"Hubo tres casos, esto del joven que perdió la vida, hay que ver las causas, me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer, le di instrucciones al secretario de Gobernación para que se comunique con la familia, el papá del joven y se revise todo el caso".

Dijo que serán respetuosos de la indagatoria que ya comenzó la Fiscalía del Estado de México, pero la convicción es ayudar a esclarecer la muerte del actor.

Destacó qué hay una buena relación con el gobernador Alfredo del Mazo de modo que "no vamos a tener ningún problema".