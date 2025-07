Afirmación sobre sobornos por venta de Pegasus es dolosa: EPN

El expresidente Enrique Peña Nieto afirmó que es "absolutamente falso" las acusaciones de los medios de comunicación sobre que recibió sobornos por 25 millones de dólares con el que accedió a comprar licencias de Pegasus.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, aseguró que la afirmación de los medios es dolosa porque dejan entrever que esas aportaciones las pudo recibir él. Sin embargo, detalló que en la nota original del medio israelí no se le acusa directamente, sino que lo insinúa.

"El medio no hace tal afirmación, el medio insinúa que hubo aportaciones, que no sabe, que no puede precisar a qué, de repente especula que si a campañas políticas o algo, pero ese no es el punto de la disputa", comentó.

Explicó que el verdadero tema de discusión es la disputa entre dos empresas sobre la inversión que se realizó en México durante su gestión, "eso es lo que está en discusión en tribunales de Israel".

"Esta insinuación completamente carente de sustento alguno, porque ni siquiera es lo que la nota refería por el medio israelí, apunta, que donde da lugar a este tipo de afirmaciones, y donde yo califico de dolosas, para poner en duda mi honorabilidad", expresó.

Subrayó que él nunca se ha desempeñado en ningún área de administración pública que no fuera ser Gobernador o Presidente, y donde no era responsable de asignar contratos a empresas o prestador de servicio; "no está en nuestro ámbito de competencia. No nos corresponde, yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o cual proveedor", dijo.

El expresidente reiteró que la insinuación le pareció muy dolosa y señaló que llamó su atención que los medios que aludieron a la nota tardaron horas en publicar la respuesta que dio en su cuenta de X.

"Afirmo categóricamente que es una insinuación totalmente falsa, carente de sustento y donde me parece que se desvía, se tergiversa la nota original difundida en Israel, en un medio periodístico de allá, para después enredarla un poco y hacer un tipo de insinuaciones", sentenció Peña Nieto.

Detalló que la discusión de fondo en el medio de Israel es la disputa entre las empresas israelíes y qué puso cada una, respecto a las inversiones que hicieron en México durante su gestión.

"Esta nota, en mi opinión, con dolo y con mala fe, se quiso hacer de algo que se publicó en Israel en la disputa de dos empresas israelíes por inversiones que habían realizado en México", declaró.

Pegasus fue para fortalecer inteligencia y seguridad: Peña Nieto

El expresidente Peña Nieto mencionó que Pegasus fue un tema que se investigó y esclareció; señaló que el software fue adquirido por varios países que tienen sus propias áreas de inteligencia, no para espiar a alguien.

"Fue un software, es decir, una plataforma desarrollada por empresas israelíes de inteligencia, adquirida por varios países que tienen sus propias áreas de inteligencia, no con el ánimo de espiar a nadie. Además, en México y todo el mundo, todo mundo se siente espiado, todo mundo piensa que están pinchados hasta tu teléfono", señaló.

Reiteró que la adquisición de Pegasus por empresas de inteligencia mexicanas fue "simplemente para, supongo yo, fortalecer sus capacidades de inteligencia y generar condiciones de seguridad y combatir al crimen organizado, ese es el objetivo central de la adquisición de ese tipo de software".

¿Y esto en beneficio de quién se hace?, cuestiona Peña Nieto sobre acusaciones

Peña Nieto lamentó los señalamientos y precisó que la nota fue una sorpresa, porque no es lo que menciona el medio de Israel.

"¿Y esto en beneficio de quién se hace? Si es que es así, si ese dolo va en aras de favorecer a alguien o a algunos del motivo de hacer esta publicación", cuestionó el exmandatario federal.

Sobre el anuncio de Artículo 19 respecto a que pedirá a la Fiscalía de la República (FGR) que se abra una investigación en contra de Peña Nieto, afirmó que "no es la primera, una más de los varios señalamientos y ánimos de buscar y rebuscar".

"Yo me entregué como Presidente de la República a servir a México, a cumplir lo mejor que pude. Quedará el testimonio de lo que se hizo bien, quizá de lo que no se hizo tan bien, de lo que se pudo haber hecho, pero me entregué en cuerpo y alma a esa tarea [...] La razón de que haya optado por estar fuera de México en los últimos años, fue por mantener, primero, un respeto por la administración que me sucedió. Mantenerme completamente ajeno a su actuar político y a la actual administración, me atrevo a decirlo, también lo he seguido y me mantendré haciéndolo por absoluta convicción [...] He optado por mantener la prudente distancia, el prudente silencio, no por ello dejo de opinar cuando se me ha invitado a participar en dar mi opinión sobre lo que en su momento me correspondió hacer en mi gestión. Fuera de ahí, difícilmente me verás hablar o estar o no de acuerdo con lo que haga este Gobierno o el anterior Gobierno, pero soy respetuoso de su tiempo y su momento", concluyó.