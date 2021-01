"Agandallan" vacunas los administrativos, acusan en Zacatecas

Tras el primer día de vacunación del personal de las áreas Covid del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Zacatecas, se multiplicaron las denuncias por la desorganización e irregularidades en el proceso, así como un presunto "agandalle" de administrativos y jubilados que se denunció en redes sociales.

Jesús Fernández Candelas, presidente del Colegio Médico de Zacatecas, explicó a EL UNIVERSAL que en el transcurso del primer día de vacunación recibieron mensajes y llamadas del personal de Salud del ISSSTE; incluso, "una enfermera llamó llorando por la frustración" para notificar que había un caos.

Explicó que hubo un excedente de dosis, pues pocas personas del área Covid fueron notificadas para acudir a la aplicación de la vacuna porque no se hizo una lista correcta del personal prioritario, lo que fue aprovechado por administrativos y jubilados, cuando mucho personal que atiende las diferentes áreas hospitalarias no tuvo preferencia en recibir el biológico.

Fernández Candelas indicó que comunicó la situación al gobernador Alejandro Tello Cristerna y al director General del hospital, René Padilla. También recordó que la delegación del ISSSTE estatal no tiene titular desde hace meses.

Al respecto, el mandatario local dijo a este diario que se comunicó con Luis Antonio Ramírez Pineda, director General del ISSSTE, a quien señaló que esta situación "genera desánimo" y da una mala imagen sobre la vacunación. Indicó que el primer día se tenía previsto aplicar 7 mil 200 dosis, pero sólo se pusieron 2 mil 600.