Agentes fronterizos liberan a migrantes sin fecha para audiencia

Agentes fronterizos en el Valle del Río Grande, Texas, afectado por un incremento en la llegada de migrantes desde México, recibieron autorización para liberar a migrantes adultos y familia bajo custodia sin darles fecha de presentación en la corte, revela la cadena NBC News.

De acuerdo con el medio, que se basa en un documento interno, la medida busca mitigar la situación en los centros de detención de migrantes de EU, "incluyendo riesgos para la seguridad nacional, durante incrementos significativos de la migración ilegal como el que existe actualmente en el Valle del Rio Grande".

Para liberar a los migrantes sin tener fecha de presentación en la corte, los centros deben cumplir ciertos criterios, incluyendo estar al 100% de su capacidad, señala el documento obtenido por NBC News. La cadena señaló que hasta el domingo, había unos 5 mil 175 migrantes bajo custodia de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Rio Grande, donde las instalaciones tienen capacidad para 715 personas.

Algunos migrantes dijeron a NBC News que antes de liberarlos, los agentes fronterizos les pidieron información de contacto y les dijeron que los contactarían en el lapso de 30 días. Otros señalaron que fueron liberados sin que se les pidiera información alguna.

Preguntada al respecto en su conferencia diaria, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que "no hay cambio de política. La frontera permanece cerrada.

Las familias [de migrantes] y los adultos solos son expulsados bajo el Título 42", que usa como argumento la emergencia sanitaria creada por el Covid-19 para poder expulsarlos de forma expedita.

Psaki señaló que en algunos casos las familias "son colocadas bajo procedimientos de remoción" y son liberadas mientras se organiza el proceso para expulsarlas.

"Las familias van a ser deportadas y están esperando su deportación. No necesitan una fecha en la corte. No necesitan notificación de comparecencia porque ya se determinó que serán enviadas de regreso a sus países de origen". Justificó que toma tiempo ver que haya transporte adecuado y que todo esté listo antes de deportar a esas personas y que eso es lo que está pasando.

Insistió en que son casos "muy limitados" de familias que no pueden quedarse en México, pero que la política general de Estados Unidos no es esa.