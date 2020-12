Agotados, los médicos de CDMX ante largas jornadas

Médicos que se encuentran combatiendo al Covid-19 en la Ciudad de México tienen jornadas de más de 35 horas a la semana y un día de descanso. Este miércoles, la secretaria de Salud (Sedesa), Oliva López Arellano, reconoció que el personal está agotado, por lo que se encuentran apoyando con atención sicológica.

"Sí, efectivamente el personal que ha estado desde el principio de la pandemia en la primera línea de contención, de atención al Covid está con un desgaste importante, cuando bajaron las hospitalizaciones se concedió un día adicional de descanso justamente para atemperar este desgaste [pero se retiró]", indicó en videoconferencia de prensa.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, Rodrigo Ibarra, epidemiólogo del Hospital General Regional No. 1 Dr. Carlos MacGregor, del IMSS, dijo que a lo largo de estos 10 meses de emergencia no han bajado la guardia, pese a jornadas de 35 horas a la semana, con dos días o un día de descanso. "Hemos trabajado seguido y no nos hemos detenido, pero también es que habrá médicos que el 24 y 31 diciembre trabajaremos sin ver a nuestros seres queridos, pero al mismo tiempo estaremos combatiendo la pandemia, posiblemente sólo serán guardia normales, estaremos combatiendo porque hay una situación obligatoria de que todos debemos trabajar esos días".

Hugo López, doctor en el Hospital General de Tláhuac de la Sedesa, mencionó que ante el incremento de las hospitalizaciones, que comenzó a finales de octubre, el personal de salud ha trabajado más de 30 horas seguidas, con un día de descanso, por lo que ha tenido un severo estrés y entre compañeros se apoyan para no estar sobrecargados. "Hay personal que está más de seis horas con cubrebocas, goggles, caretas o trajes, imagínate, no puede ir al baño porque todo es un proceso de poner y quitar para no contagiarse (...) únicamente tendremos un día de descanso cada 15 días, los descansos adicionales escalonados se quitaron para personal de urgencias, terapia intensiva, medicina interna-convertida en área Covid".

La secretaria de Salud informó que hay líneas telefónicas de atención sicológica que van desde lo local a lo federal, como el Instituto Mexicano de Psiquiatría e Instituto de Salud Mental y programas que provienen de organizaciones no gubernamentales.



Contagios por fiestas

Oliva López Arellano aseguró que 60% de los contagiados por Covid-19 tienen el antecedente de que estuvieron en una reunión o una fiesta. Al ser cuestionada si hay doble riesgo de contagiarse en reuniones en el Centro Histórico, la funcionaria explicó que se tendría que hacer una investigación "rigurosa", pero que según los datos, más de la mitad de los contagiados ha sido por fiestas. Dijo que información de Nueva York arroja que 75 % de las personas con el virus tenían el antecedente de fiestas.?