Agotaremos instancias legales para validar cambios, advierte PRI

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL). - Tras refrenda su respeto a las resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que agotará todas las instancias legales, a fin de hacer valer las modificaciones de sus estatutos sobre el periodo de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

En un comunicado, la dirigencia priista aseguró que las modificaciones estatutarias "no consisten en la extensión del mandato de la dirigencia nacional del PRI como equivocadamente se pretende señalar, sino simplemente en la adecuación de nuestros Estatutos conforme a la normativa electoral que se dará con la inminente publicación del Plan B".

Recordó que la facultad con la que cuenta el Consejo Político Nacional para determinar una prórroga a la dirigencia nacional del PRI fue aprobada desde 2020 por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales del INE y confirmada por unanimidad de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo cual es vigente.

Explicó que las modificaciones aprobadas en diciembre pasado tienen como finalidad impulsar acciones afirmativas, paridad sustantiva en gubernaturas, reconocimiento a la participación de los jóvenes y dotar de mayor certeza jurídica a las facultades con las que ya cuenta el Consejo Político Nacional.

"El PRI es respetuoso de la resolución hecha por el consejo general del instituto nacional electoral con 6 votos a favor y 5 en contra, sobre la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones realizadas a los estatutos del PRI", resaltó el CEN en el comunicado.

El partido tricolor enfatizó que aún falta el posicionamiento de las demás instancias en la materia, y se deberán agotar todas las etapas del proceso para acreditar la legalidad de las modificaciones realizadas a los Estatutos.

El INE determinó que no es posible entrar al análisis de la legalidad y constitucionalidad de las modificaciones estatutarias, porque el partido no cumplió con el procedimiento establecido en sus propios estatutos.

"Esta autoridad considera inválidas las modificaciones a los Estatutos aprobadas durante la LXII sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional", señala el proyecto.