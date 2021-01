Agradece AMLO a Trump trato a su gobierno

Al señalar que hubo pocos desencuentros, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su gobierno mantuvo una buena relación con el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien agradeció la forma en que "nos trató".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que uno de los desencuentros fue la amenaza unilateral de aumentar aranceles por no poder detener la migración centroamericana.

"Ya no pude despedirme del presidente Trump, sí aprovecho para expresar que fue buena la relación que tuvimos con el presidente Trump y creo que en beneficio de México en distintos asuntos. Fueron pocos los desencuentros, las diferencias, una en particular el propósito, la decisión unilateral de querer imponer aranceles, eso fue lo más complicado en toda la relación con el presidente Trump.

"Hubo respeto (..) y agradecerle al presidente Trump que termina por la forma en que nos trató", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que además siempre hubo un respeto a la soberanía de México.

"En los momentos difíciles, en los casos de Sinaloa, cuando el hijo del señor Guzmán Loera fue detenido y luego se le liberó por las razones que explicamos en su momento, él habló ofreciendo apoyo y le dijimos que nosotros íbamos a resolver el problema.

"Luego con los lamentables casos de asesinato de las niñas, de las señoras, en Bavispe, también habló para pedir apoyo para ofrecer apoyo, y fue lo mismo, nosotros (le dijimos) vamos a hacernos cargo. Luego quería que se declararan terroristas a los narcotraficantes mexicanos, dijimos que no estábamos de acuerdo precisamente para evitar injerencias, porque si un gobierno extranjero señala que un mexicano es terrorista, pues entran al territorio, y lo detienen y no podemos nosotros permitir eso.

"Nosotros somos independientes, y estamos renovando el poder público, para que las autoridades de México, sean eficientes, confiables, honestas, esa es la nueva etapa", dijo.