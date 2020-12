"Agravios con el PRI no se borran", dice PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés justificó la coalición electoral que formalizarán junto al PRI y el PRD para la Cámara de Diputados y dijo que todos los agravios ahí están, las no coincidencias no se borran, pero sí se dejan a un lado por el momento porque tienen un reto superior: detener la destrucción del país.

En conferencia de prensa virtual, Marko Cortés dijo que tienen "la tranquilidad institucional" de haber consultado al Consejo Nacional del partido, a los gobernadores, a los ex gobernadores, a líderes morales del partido, a líderes formales de partido, a las estructuras estatales, a los comités municipales, a los consejos estatales, y a la militancia, y "todos ellos por una amplísima mayoría estén de acuerdo".

Adelantó que todos los candidatos que busquen encabezar esta alianza opositora para la Cámara de Diputados tendrán que contar con solvencia moral, buena fama pública y tendrán que firmar un compromiso de cara a la nación con una agenda legislativa mínima de fortaleza de las instituciones, de defensa de la democracia, de defensa de la libertad, del estado de derecho, del fortalecimiento de tanto de estados como de municipios, así como de combate real y parejo a la corrupción.

También se deberán comprometer con luchar por un presupuesto Federalista, pensando en los municipios que ponga un límite al derroche monerista. "Que sea una agenda puntual y con compromisos con todos los mexicanos, pero particularmente de todos los necesitados".

Además, recordó que al ser coalición el PAN aparecerá en la boleta con su emblema y sus propios colores y dijo que sí van en coalición, pero nunca se mezclarán.

"En la boleta electoral el ciudadano que simpatice con Acción Nacional cruzará nuestro emblema azul y estará votando por nuestras propuestas y causas por un fin superior es que estamos compartiendo una agenda pública y es que estamos sumando esfuerzos, pero nunca nos mezclaremos".