Agresión de Tabe fue una de las escenas más alarmantes, señala presidente de Morena en CDMX

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, señaló que la agresión del padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, a un inspector del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), se trató de una de las escenas más alarmantes y violentas contra un funcionario público.

Resaltó que estas personas, que están acostumbradas a los privilegios, conciben al servicio público como un facilitador para sus negocios, lejos de una herramienta de transformación y, lamentablemente, dijo, la violencia es un recurso del que usualmente echan mano los militantes del PAN.

Recordó que hace no mucho tiempo la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas, enfrentó un proceso legal por golpear a un policía; mismo caso el de Lía Limón, quien mandó a privar de la libertad y torturar a un vecino de la alcaldía Álvaro Obregón en abril de este año; y "no podemos olvidar tampoco cuando Christian Von Roehrich sometió a un vecino de 61 años en un parque de la Benito Juárez para golpearlo brutalmente y amenazarlo de muerte.

Sebastián Ramírez comentó que en el pasado Grito de Independencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo "muera el racismo y muera el clasismo", y no faltó quien se sintió aludido, "pareciera haber sido una predicción de los comentarios que leeríamos estos días, especialmente de quienes justifican la violencia del padre del alcalde de Miguel Hidalgo. Lo que vimos fue un espectáculo preocupantemente patético que ejemplifica el clasismo que debe acabar en México".

Por último, destacó que hay una derecha violenta, racista y clasista. "Nos dicen nacos, sin tener presente que la palabra viene de chinacos, quienes pelearon dignamente por nuestra libertad durante la intervención francesa, y al final del día, como dice el presidente, los nacos estamos de moda".