Agresores de Adame vinculados a proceso y se filtra video del hecho

Hace unos días, el actor Alfedo Adame fue víctima de un fuerte ataque, cuando, según su versión, unos hombres se acercaron a las afueras de su casa con una mujer herida y al intentar ayudarlos le propinaron una brutal golpiza.

Las lesiones que le provocaron, cuatro fracturas en el rostro fueron bastante serias, pero la que más le preocupa es la que tiene en el ojo derecho, ya que podrían haberle provocado un desprendimiento de retina.

Por fortuna sus atacantes fueron detenidos y en una reciente entrevista que ofreció al programa "Venga la Alegría", el conductor reveló que fueron vinculados a proceso por lo que llevarán su caso en el Reclusorio Sur. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa no ha sido suficiente para que Adame vuelva a sentirse tranquilo, ya que, ahora, tiene miedo de posibles represalias en su contra.

"Estoy muy temeroso, vivo solo. Son personas indeseables, están vinculadas al narcomenudeo y me siento intranquilo porque en cualquier momento pueden pasar y aventarme un tiro", dijo.

Incluso, Alfredo está evaluando la posibilidad de contratar seguridad privada y que se quede de planta en su casa.

Se filtra video del día de la agresión

Mientras esto ocurre, en Internet ha empezado a circular un video del día de los hechos y en el que se puede ver al actor a las afueras de su casa con una ambulancia, dos policías y los personajes que lo agredieron bajo custodia.

Lo que ha llamado la atención de dicha grabación es que, también, se puede apreciar a Adame insultando y lanzando patadas contra sus presuntos atacantes, a pesar de que las autoridades ya se encontraban presente.

"Chin*as a tu...", se escucha decir al famoso, al instante que da una patada. "Ya estuvo, ya estuvo", decían los implicados.

En un momento se muestra como Alfredo se lanza contra los dos hombres y uno de los oficiales tiene que detenerlo.

Como era de esperarse las reacciones de los usuarios no podían faltar y aunque en la mayoría de los comentarios se burlan del intento de defenderse del conductor, otros aseguran que la persona que lo grabó no hizo lo correcto al publicarlo.