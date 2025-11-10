Agricultores colocan ataúd en carretera México-Nogales en protesta por precio del maíz

CULIACÁN, Sin.(EL UNIVERSAL).- Con un ataúd colocado en uno de los carriles de la caseta de peaje de Cuatro Caminos, de carretera México-Nogales, en Guasave que simboliza la muerte del agro, los productores del campo volvieron a dar paso libre a todos los conductores, en protesta por no tener una respuesta concreta sobre el precio de sus próximas cosechas.

Los miembros del grupo Campesinos Unidos de Sinaloa se volvieron a colocar en esta caseta y levantaron las plumas para impedir el cobro de peaje, como parte de las nuevas acciones que emprenden, al no tener un futuro incierto sobre el precio que tendrá la tonelada de maíz en la próxima cosecha.

Dieron a conocer que van a permanecen con este movimiento sin trastocar el tránsito de toda clase de vehículos, su presencia en esta caseta es para evitar el cobro de peaje y concientizar a la población sobre la grave situación que pesa sobre el campo de Sinaloa, primero con una larga sequía y ahora con la incertidumbre de los precios de los granos.

Los productores del campo que colocaron un ataúd en uno de los carriles de la caseta de cobro de Cuatro Caminos, en Guasave, criticaron la postura de los diputados federales de no escuchar a los que aportan los alimentos, en el sentido de no haber hecho reasignaciones para garantizar un precio de 7 mil pesos la tonelada del maíz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También, expusieron que no perciben voluntad para liquidar los adeudos que tiene el gobierno federal con los productores por apoyos y coberturas de las cosechas anteriores de maíz y trigo, situación que coloca a los hombres del campo en caer en carteras vencidas.