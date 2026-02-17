Aguascalientes anuncia 30 proyectos de inversión por más de 600 mdd

AGUASCALIENTES, Ags., febrero 17 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora

(PAN) anunció

de, por un monto superior a losque van a generar ocho mil nuevos empleos formales.Con estos proyectos, se prevé undel Producto Interno Bruto ( PIB) estatal de alrededor dely un incremento anual del 4 por ciento en las exportaciones.Además, informó de unade más depara fortalecer a lasconLa mandataria estatal expuso unpara laeny aseguró que, en el escenario global, esta entidad es un puerto seguro y confiable para los inversionistas y para quienes buscan crecer y salir adelante.avanza sobre la ruta de la, la unidad y el trabajo de todos. La actual coyuntura internacional exige decisiones firmes y nosotros responderemos con soluciones y mucho talento. Desde el, hoy les decimos a México y al mundo que pueden confiar en nosotros", afirmó.Y precisó: "Seguiremos trabajando para que nuestras acciones garanticen que elcontinúe siendo sinónimo de, bien común,y dignidad para todos".En su mensaje Jiménez Esquivel aseguró queestá listo para afrontar los desafíos y seguir avanzando con unabasada en la, la justicia, el, reglas claras, certidumbre jurídica y la coordinación entre los sectores productivos y financieros, las instituciones educativas, los organismos empresariales y el"Juntos formamos un solo frente que fortalece de manera permanente unque genera. Aquí pensamos en grande, soñamos en grande y, compromiso y altura de miras", aseveró.A su vez,, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, adelantó que para este año se tiene se tiene previsto realizar entre 14 y 18 reuniones deen otros países y alrededor de 200laboral, como los jueves de bolsa de trabajo, así como la participación de empresas locales en diferentes ferias especializadas, tanto nacionales como internacionales.Y de con relación a losde más de, detalló, para son fortalecer a lascony el apoyo para lade más dey emprendedores en cursos y talleres de formación y actualización.En la reunión que se realizó en, acompañaron a la gobernadora, presidenta del Colegio de Economistas de, director regional del Grupo Financiero Banorte.Así como, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de, quienes hablaron sobre laspara el estado para el presente año.La presidenta del Colegio de Economistas, María del Carmen Conchado, sugirió seguir con laque ya se impulsa en el estado; apoyar lay los servicios tecnológicos en información; enfocarse a lay energías limpias; seguir con la logística de valor agregado y trabajar en la agrotecnología.ya no debe competir con quien regala más hectáreas de tierra, sino con quien ofrece el; proponemosque premien la calidad del empleo y la transferencia de tecnología, asegurando que cada peso invertido por el estado genere uny salarial superior al promedio nacional. El Colegio de Economistas considera que envamos bien y vamos a trabajar para que nos vaya mejor", subrayó.El funcionario de Banorte,, comentó quecuenta con grandesque lo posicionan como un estado confiable para las, por lo que la institución financiera que representa seguirá abriendo sucursales en esta entidad."Enestán dadas las condiciones para seguir invirtiendo y esto lo ven los inversionistas, porque si hay apego al, si hay, si se respira, hay llegada de, que es lo que nosotros estamos viendo en toda esta dinámica financiera en la entidad; nosotros creemos que viene unpróspero para", comentó.reconoció elde la gobernadora Tere Jiménez al, especialmente a favor de la; reiteró la disposición del organismo que representa para seguir trabajando de la mano con elpara quesiga creciendo."Reconocemos todos los esfuerzos que se han hecho por parte de la gobernadora, ya que contar con un gobierno que impulsa y apoya a los empresarios, ayuda alde todos; eso es lo que le ha dado una gran fuerza a nuestro estado", concluyó.