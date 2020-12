Aguascalientes pretende comprar sus vacunas Covid-19

El gobernador Martín Orozco se inconformó con el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 del gobierno federal, que en la primera etapa incluyó sólo a la Ciudad de México y a Coahuila, por lo que Aguascalientes buscará adquirir el biológico por su propia cuenta, afirmó. Orozco Sandoval dijo que Aguascalientes está dispuesto a pagar por la vacuna, como se ha hecho con los servicios de salud durante la pandemia y que, con apoyo de la iniciativa privada, el gobierno estatal establecerá relaciones con los laboratorios de diversos países para obtener la vacuna de forma rápida, pues para recibirla por parte de la federación tendría que esperar hasta 2022, de acuerdo a la programación, afirmó.

"Buscaremos la posibilidad de comprar por separado. La primera disposición del gobierno federal es justamente que todo bajaría por la federación, pero nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados", afirmó el panista. El panista sostuvo que el gobierno federal debe ser equitativo y distribuir el biológico en forma proporcional a los estados. "Pero ya nos mandaron un mensajito de que ahora va a ser primero la Ciudad de México y Coahuila...¡¿Y qué el sector salud de Aguascalientes o de Yucatán o de Guerrero no tienen derecho?!", reclamó.

Martín Orozco previó que en este mes habrá "fácil" cinco empresas que vendan vacunas "y el gobierno federal no puede acaparar todo". "A final, nosotros hasta queremos pagarla. Hemos pagado la pandemia durante nueve meses, que no paguemos la vacuna, que ya sería la lucecita de esperanza para ya salir de esto... Lo hacemos, nada más es que nos liberen esa facultad", aseveró. "La clave es tener laboratorios que nos la puedan vender", acotó. Dijo esperar que en el trascurso de diciembre se tenga mayor flexibilidad y que haya laboratorios que les puedan vender con convenios directamente a los estados.

"Teniéndola, haremos una estrategia de vacunación impresionante. Aguascalientes es de los estados que tiene mejor personal para las jornadas nacionales de vacunación", afirmó. Y dijo que su gobierno está preparado para lo que llegue de la federación o para lo que puedan comprar directamente. Para una eventual compra de vacunas, indicó, se proyecta un gasto inicial de 200 millones de pesos, a través de una línea de crédito directa y a corto plazo. Agregó que además muchas empresas o personas en lo individual comprarían su propia vacuna, lo que ayudaría muchísimo a bajar el costo financiero.