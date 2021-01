Aguascalientes regresa a naranja; Necaxa-San Luis se jugó con público

La tarde de este viernes se actualizó el semáforo epidemiológico del país, en el cual Aguascalientes regresó al naranja, mientras las puertas del estadio Victoria se abrieron para recibir público.

El encuentro entre el Necaxa y Atlético de San Luis se disputó con aficionados en las gradas, ante la entidad hidrocálida ya no puede recibir aficionados por no cumplir con los protocolos de la Liga MX y autoridades locales.

A principio de semana, los Rayaos recibieron la aprobación para abrir su recinto al 30 por ciento de capacidad, alrededor de 7 mil espectadores.

Sinaloa fue otro estado que retornó al naranja, por lo que no debería haber acceso para los aficionados del Mazatlán FC para la próxima semana.

Por parte de los otros clubes, 12 se encuentran en rojo y otros cuatro en naranja.