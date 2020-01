Aguiar Retes pide valentía y fe para transformar la realidad

"Hoy en esta eucaristía Jesús nos está viendo, y pidámosle al Señor valentía y fe para transformar nuestras realidades, pidamos a María de Guadalupe que nos ayude, como lo hizo ella dándole vida a Jesús", asentó el arzobispo Carlos Aguiar Retes durante la homilía de esta tarde en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.

Al oficiar la misa dominical, el arzobispo primado de México subrayó la importancia del testimonio de San Juan, cuando reveló, "vi al espíritu descender desde el cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo lo vi y doy mi testimonio que él es el hijo de Dios".

"El concepto y las ideas y saber cuál es la doctrina de Jesús, sólo es la puerta de entrada, debemos saber cómo cristianos que nuestra propia conducta transmite nuestra experiencia de Dios caminando con nosotros. No importa si hay experiencias difíciles y adversas, así como en las buenas", puntualizó el cardenal.

Agregó, que "hacer de la experiencia de vida las enseñanzas de Jesús, porque nosotros debemos ser testimonio vivo y dejar por sentado que tenemos en nuestra vida y en nuestro entorno las sagradas enseñanzas de Jesús que vamos acompañados del Espíritu Santo".

Cuando esto sucede, enfatizó el arzobispo, nuestra conducta debe ser coherente, atractiva y también un fuerte testimonio de que realmente tenemos la presencia al Espíritu Santo en la vida humana, "eso es lo que nos falta en la sociedad, esa fuerza de la convicción de los que somos seguidores de Cristo, de quienes tratamos de aplicar en nuestra vida y entorno las enseñanzas de Jesús", explicó el prelado.

El cardenal compartió que el Papa ha solicitado que este domingo toda la Iglesia recuerde los testimonios, a las enseñanzas y ejemplos de Cristo para poderlos seguir.

Enfatizó, "hagamos vida desde nuestra propia vida, a través de las enseñanzas de Jesús", pidió el cardenal, pues aquello que se ha aprendido de Jesús es verdad, no es una hipótesis y no es una teoría. Las enseñanzas hay que ponerlas en práctica para vivir a través del perdón y que éste, nos lleve a la amistad y unión con Dios.