Ahora habrá recomendaciones no obligatorias por Covid en centros laborales: López Gatell

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell adelantó que las medidas de seguridad sanitarias para centros laborales implementados durante la pandemia de Covid-19 se sustituirán por una serie de recomendaciones no obligatorias.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud dijo que el Comité de Nueva normalidad – IMSS, SSA, STPS y Economía— determinó que las medidas sanitarias ya no son indispensables desde antes de la quinta ola, por lo que serán modificadas para que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Entre las medidas que se implementaron en los centros laborales están los filtros de acceso, uso de cubre bocas, disponibilidad de alcohol gel, entre otras.

"En este momento ya está en revisión y ese acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial con la disposición del secretario de Salud, del titular del IMSS y la secretarias de Trabajo y Economía ya va a ser abrogado, eliminado y sustituido por una serie de recomendaciones que solo tendrán ese carácter de recomendaciones, pero ya no un carácter obligatorio para las empresas o las unidades comerciales que son de carácter laboral".

El subsecretario recordó que en México cuando inició la pandemia se tomó la decisión de no recurrir a medidas obligatorias como la sana distancia, la aplicación de la vacuna, aunque se recomienda que la población se inmunice, así como el uso del cubre bocas.

"El Gobierno Federal de México nunca lo declaró obligatorio (el uso del cubreboca), por lo tanto no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue, lo hemos recomendado".

Explicó que el uso de la mascarilla, en estos momentos que se tiene mínima actividad de la pandemia de coronavirus, evita también otros virus respiratorio, "por lo tanto la mayor utilidad del cubrebocas en espacios públicos cerrados en donde no se puede conservar una sana distancia, en el transporte público sobre todo el terrestre puede seguir siendo de utilidad y la utilidad depende desde luego de que tantas personas pudieran estar infectadas".

Dijo que en este momento con índices de contagio mínimos, el cubre bocas es aún de menor utilidad.

Recordó que los aeronaves tienen un sistema de filtrado de aire de alta eficiencia (filtros HEPA), por lo tanto la necesidad imperiosa de tener cubrebocas, no es tal, "como si lo puede ser en un microbús, en el metro, los vagones del metro donde no existen ese tipo de sistemas".