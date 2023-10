Si nos creen o no, seguirá investigación por caso Ayotzinapa: AMLO

Tras los desencuentros con los abogados y padres de los 43 normalistas desaparecidos de

, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "independientemente de si nos creen o no nos creen", seguirá con la investigación porque es un asunto que tiene que ver con "nuestras convicciones y conciencia".En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que ayer se dio a conocer un informe sobre los hechos de la noche del 26 y 27 de septiembre, tras cumplirse nueve años de la desaparición forzada de los estudiantes en Iguala, Guerrero.El Presidente dijo que el compromiso de su administración es seguir la investigación y continuarán hasta conocer toda la verdad y, lo más importante, saber dónde están los jóvenes."Todavía me queda un año y vamos a dedicarnos (a ello), lo estamos haciendo, no hemos abandonado el caso, es por las madres, padres, por justicia y es también por nuestras convicciones."Tiene todo el derecho a inconformarse, madres, padres, lo comprendemos son sus hijos, pero nosotros independiente de si nos creen o no nos creen vamos a seguir porque es un asunto que tiene que ver con nuestras convicciones y conciencia", dijo.Este martes, desde el Zócalo capitalino, padres de los normalistas externaron su molestia a nueve años de los hechos y sin respuesta de qué pasó con sus hijos.Hilda Hernández, mamá de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos, dijo que en este camino han observado muchas irregularidades y mentiras."Pensamos que sería diferente, pensábamos que teníamos una luz de esperanza y desgraciadamente no fue así, ellos tratan de dar una segunda verdad histórica en la cual no estamos de acuerdo", expresó la señora Hilda Hernández.