"Ahora me presentan como el chacal sin cubrebocas", dice Noroña sobre el INE

Luego de que este jueves el diputado Gerardo Fernández Noroña se negó a usar cubrebocas en el Instituto Nacional Electoral, lo que provocó un receso y el desalojo de la Sala del Consejo General, el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro señaló que estiran el argumento diciendo "que te mueres por no usar cubrebocas".

A través de sus redes sociales, Fernández Noroña señaló que "los del INE están jodidos".

"Querían lincharme mediáticamente acusado de violencia de género y se tuvieron que conformar con el ridículo que hicieron porque me niego a usar cubrebocas. Estiran el argumento diciendo que te mueres por no usar cubrebocas. Cretinos", escribió el legislador del PT.

"Me muero de la risa de que querían presentarme como violento de género y ahora me presentan como el chacal sin cubrebocas. Pandilla de cretinos y miserables", refirió en otro mensaje.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, invitó a Fernández Noroña a pasar a las oficinas del PT en el órgano electoral ante la negativa de usar cubrebocas, como medida sanitaria impuesta en el Instituto por la pandemia por coronavirus.

Al respecto, el diputado Fernández Noroña, que rindió protesta como representante del PT ante el INE, denunció que lo mandaban a las oficinas de su partido para que hiciera su intervención sin cubrebocas, cuando según los propios argumentos de Lorenzo Córdova, es obligatorio "hasta para besarse".

"En el salón de atrás de donde sesionábamos, en un pequeñísimo cuarto sin ventilación, tenían comida, donde seguramente se la comen con cubrebocas", acusó Fernández Noroña y señaló de "árbitro vendido" al INE.

En la sesión de este jueves en el INE, Fernández Noroña argumentó que no usaba cubrebocas porque consumía mucha agua, además señaló que mantenía una distancia suficiente en un lugar ventilado.

"Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza", señaló Fernández Noroña. "Si usted me quiere censurar en mi intervención, lo entiendo perfectamente pero le pido el que respete que no hable amordazado. Yo no puedo, ni hablar amordazado, no lo hago en la Tribuna de la Cámara ni se le exige a ningún legislador en la Tribuna de la Cámara y no puedo tomar agua y tener el cubrebocas", agregó.

"El responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, Hugo López-Gatell, insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio", dijo Fernández Noroña a Córdova.

Aunque López-Gatell ha declarado que la mascarilla da una falsa sensación de protección, también ha llamado a los medios de comunicación a difundir su uso. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho llamados a usar cubrebocas.

"Agradezco que me traten como si fuera la peste porque tengo el germen de la libertad y es terriblemente contagioso", señaló Fernández Noroña y señaló que no quiso hacer su intervención remota por temor a que le fallara el internet.

Agregó que no es ningún irresponsable en el tema tras la muerte de su "hermanito" Balfre Vargas, por Covid-19. En otras ocasiones, Fernández Noroña ha declarado que el uso de cubrebocas "es una medida absurda, ridícula e ineficiente".

Al respecto, Lorenzo Córdova compartió el protocolo para el regreso a las actividades presenciales en el INE, en el marco de la pandemia de Covid-19 y que establece el uso obligatorio de cubrebocas.

Lo más importante es la libertad Ante el caso de Fernández Noroña, en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador declaró que la gente tiene que decidir libremente y llamó a tenerle confianza a los mexicanos porque "siempre actúan con sabiduría".

"El pueblo es sabio. Esto choca mucho con la mentalidad conservadora, que están más acostumbrados a las imposiciones. Nosotros somos más partidarios de la libertad y de la democracia. No creemos en el autoritarismo, en imponer nada", señaló.

Este jueves, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) cometió violencia política en razón de género en contra de la diputada panista Adriana Dávila, por lo cual pidió a la Cámara de Diputados imponer una sanción.