"Ahora resulta que un periodista me acusa de narco y me tengo que quedar callado", dice Alfaro

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo hoy que no amenaza al periodista Ricardo Ravelo, quien denunciara persecución en su contra por su parte. Dijo que se le ha acusado en otras ocasiones de nexos con el narcotráfico y que "no se quedará callado".

"A lo largo de mi carrera me han intentado inventar de todo. Pero la verdad siempre ha tumbado mentira tras mentira y ha puesto las cosas en su lugar, por eso sigo aquí. Ahora resulta que un periodista me acusó de narco y que, según él, me tengo que quedar callado", aseguró Alfaro en su cuenta de Twitter.

Además, dijo que es "lamentable que quienes primero difaman luego se sientan amenazados". "No hay ninguna amenaza, lo único que hay es una demanda en proceso por daño moral, conforme a derecho, contra un periodista mentiroso que se tiene que hacer responsable de sus palabras", añadió.

Por último, Alfaro indicó que siempre respetará la libertad de expresión. "Pero ante las calumnias y mentiras tengo todo el derecho a defenderme a mí y a mi familia, como todos. Así de claro", aseveró.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana a la Secretaría de Gobernación y directamente al Subsecretario Alejandro Encinas que haga contacto con el periodista Ricardo Ravelo para que se le brinde protección, luego de que denunciara persecución por parte de Alfaro.

"No hemos recibido ninguna denuncia, no lo hemos tratado en el Gabinete de Seguridad. Sí lo vi en las redes, sí es una noticia. Le voy a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con el periodista. Esto no significa que sea culpable el Gobernador", expresó López Obrador este miércoles en su conferencia matutina.

"Nada más es cumplir con nuestra responsabilidad de proteger al periodista sin juzgar por anticipado, no se pueden hacer juicios sumarios, hay un proceso legal, debe de seguirse, tiene que haber denuncias, esto mismo que expresó supuestamente el Gobernador, este es un camino, y también el periodista tiene el derecho de hacerlo", añadió el mandatario.

El lunes pasado, en una conferencia, Alfaro amenazó al periodista con emprender acciones legales en su contra por publicar dos columnas en SinEmbargo en las que denuncia presuntos nexos del mandatario y su círculo más cercano con el crimen organizado.

"El tono que utiliza el Gobernador no deja de tener una carga intimidatoria hacia mi persona, esto trastoca mucho el equilibrio emocional sobre todo tratándose de temas de delincuencia organizada, porque como sabemos la delincuencia organizada opera de manera impune a lo largo del país", aseguró Ravelo en entrevista con Alejandro Páez, durante el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

"Este señalamiento público del Gobernador de que va a presentar una demanda en contra mía por daño moral, no lo puedo ver de otra manera más que como una amenaza, vulnera la libertad de expresión", añadió el comunicador.

El columnista de SinEmbargo expresó su preocupación porque esta demanda se presente en el estado de Jalisco, pues dijo que Enrique Alfaro ejerce el control sobre el Poder Judicial del estado.

"Es un hombre que, como se denunció en los textos periodísticos (publicados en este medio el 17 y 24 de diciembre), tiene todo el control político, el control del Poder Judicial en Jalisco, ante eso despierta muchísimo temor, por esa razón me he puesto en contacto con organismos internacionales para denunciar esta situación y tomar medidas al respecto".

Minutos después de la plática que Ravelo sostuvo en SinEmbargo Al Aire, la agrupación Artículo 19 emitió un posicionamiento en el que rechazó las amenazas de inicio de acciones legales en contra del periodista realizadas por Alfaro. La organización recordó que no es la primera vez que el Gobernador jalisciense intenta coartar la libertad de expresión usando a las instituciones del Estado.