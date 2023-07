AICM no tiene conocimiento de una aeronave robada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 24 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, algunos medios de comunicación informaron sobre el robo de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) presuntamente de un avión de British Aerospace serie 800A matrícula N591CF.

En referencia a esta noticia, el AICM informó que, hasta el momento, no cuenta con alguna comunicación oficial por parte de las autoridades judiciales o ministeriales que permita conocer la situación jurídica de la citada aeronave.

"En los hangares que este aeropuerto tiene en arrendamiento no se encuentra la multicitada aeronave, desconociendo si está a disposición de alguna autoridad diversa que opera en este aeropuerto", indicó el AICM, en un comunicado.

El AICM agregó que está dispuesto a cooperar con las instancias correspondientes, en caso de requerirse.

Reportan robo de avión en el AICM

Un avión que supuestamente estaba guardado en los hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se reportó como desaparecido.

Así lo reportó el periodista C4 Carlos Jiménez en su cuenta de Twitter donde especificó que se trataba de un British Aeroespace, Modelo Bae, Serie 800ª, matrícula N591CF, el cual presuntamente fue reportado como robado.

"Su último vuelo registrado es de Chiapas a CDMX. Su dueño denunció q fue por él, pero ya no estaba", informó el comunicador.

Asimismo, C4 Jiménez aseguró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya buscaba el avión.