AIFA deja a pasajeros sin bancos, casas de cambio y comida

Después de la ceremonia oficial del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), las operaciones fueron parciales porque aún no funciona al 100% de su capacidad.

Los pasajeros no pudieron cambiar divisas, porque no están en funcionamiento las casas de cambio, tampoco las sucursales bancarias están abiertas, por lo que no pudieron realizar ninguna transacción.

Los visitantes y usuarios del nuevo aeródromo no pudieron comprar comida, porque los establecimientos no ofrecieron el servicio este primer día de actividades oficiales.

"No hay casas de cambio, en los próximos días empezarán a dar servicio, lo mismo que los bancos, habrá un HSBC y un BBVA, pero hoy no funcionan; tampoco hay locales de comida, conforme se vayan normalizando las actividades en el aeropuerto habrá más servicios", dijo un empleado de uno de los módulos de información que se encuentran en varios puntos del AIFA.

Luego de concluir el evento que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegaron pasajeros que por primera vez realizarían un vuelo desde esta terminal aérea.

"Un desastre (el trayecto) sinceramente, nosotros venimos de Huixquilucan y hay un momento en el que la carretera deja de anunciarte y el Waze y Maps te desvían y aumentó a hora y media más de camino. Hicimos casi tres horas, dos horas 48 minutos", contó Alejandro Ortega, quien acompañó a su suegra porque viajaría a Caracas, Venezuela.

Los visitantes que llegaron en las unidades de la Línea 1 del Mexibús tuvieron que formarse más de una hora para poder abordar un camión articulado y regresar a la terminal de Ojo de Agua y luego transbordar hacia Ciudad Azteca.