Ajustan requisitos para dirigir Conapred

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Con el rechazo de la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó eliminar el requisito de tener título profesional para ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Se avaló por 260 votos a favor, de Morena y sus aliados del PT y PVEM, así como 193 sufragios en contra y 22 abstenciones del PRI, PAN, PRD y MC, que acusaron a la bancada guinda de crear leyes a modo para beneficiar a un particular.

"Quien busque la titularidad del Conapred debe cumplir con los criterios en la ley, para mantener su eficacia, eficiencia y experiencia.

"No creemos en las modificaciones que beneficien de manera individual a unos cuantos, dejando de lado el beneficio de la sociedad.

"Con este dictamen, bajo el argumento de eliminar un requisito discriminatorio, lo único que se quiere es beneficiar a una persona", acusó el priista Mariano González.

Al respecto, la diputada morenista Nelly Carrasco, quien justificó el dictamen por el que se deroga la fracción I del artículo 26 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, advirtió que "una nación debe juzgarse por cómo trata a los que tienen poco o nada".

"El dictamen elimina el requisito de contar con título profesional para ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, toda vez que es contradictorio con la ley y condiciona la pluralidad del Conapred", indicó.

En ese sentido, el diputado Marco Humberto Aguilar (PAN) sostuvo que su bancada se ha mostrado en contra de la discriminación: "Es inviable que acompañemos este dictamen, la bancada no legitimará esta propuesta".

Del mismo partido, Jorge Espadas advirtió que sí es necesario que al frente del Conapred haya un profesionista, y denunció que el verdadero propósito de la reforma "es imponer un titular a modo, sin el perfil adecuado".

El petista Gerardo Fernández Noroña aseveró que es discriminatorio negar el acceso al cargo sin un título profesional, ya que la formación académica no garantiza una mejor preparación.

"Todos los seres humanos son iguales. Se entiende que algunos perfiles requieran de un título universitario; sin embargo, este no es el caso.

"Para presidir el Conapred sólo se necesita voluntad para servir, ¿cuál es el requisito académico que tienen los diputados, representantes de la nación, para estar en esta soberanía? Ninguno, no importa la formación", dijo.