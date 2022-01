"Al chipotle: ¿cómo no vas a poder ahorrar?", devuelve gobierno críticas al INE

Al destacar los ahorros en el presupuesto de Presidencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó por qué el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede ahorrar.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador indicó que a diferencia del INE, su gobierno no compra vehículos nuevos, no tiene atención médica privada para los altos funcionarios, no hay caja de ahorro especial, además que no se tienen los sueldos de antes y tampoco no hay aviadores.

"Es lo que le decimos al INE. ¿Cómo no vas a poder ahorrar?", dijo el presidente de México.

López Obrador añadió que antes, "el gobierno estaba ensimismado y todo el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno, se gastaba en el mismo gobierno y ahora no es así".

"Ahora procuramos que del presupuesto se destine lo básico para el gobierno y que la mayor parte se libere para la gente y como no se puede hablar si autoridad moral, se debe predicar con el ejemplo, es el caso de la Presidencia (...).

"Por eso me extraña lo del INE. Cuando yo llegué a la Presidencia, el presupuesto que ejercieron en 2018, fue de 3 mil 600 millones de pesos, el último año del presidente Peña y el año pasado, el presupuesto que ejercimos en la Presidencia fue de 600 millones, 3 mil millones menos.

"Y no lo hicimos mejor, pero tampoco lo hicimos peor", dijo.

Horacio Duarte, encargado de Aduanas, retoma dicho de AMLO para devolver "chipotle" al INE

Luego de que en días pasados el INE lanzó un personaje para responder "Al Chipotle" a Morena sobre el presupuesto del órgano electoral y los costos del partido político, Horacio Duarte, encargado de Aduanas, utilizó un fragmento de la mañanera de este miércoles del presidente López Obrador para mandar un mensaje.

"¿Cómo no vas a poder?", escribió Duarte al INE al retomar los dichos del presidente López Obrador de este miércoles en su mañanera.

"Al chipotle, le decimos al INE: ¿cómo no vas a poder?

"Simple: dejando los lujos y los privilegios", escribió el encargado de Aduanas.