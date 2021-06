Al PAN sí le alcanza para ganar la presidencia en 2024: Marko Cortés

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que los números que lograron en las elecciones del 6 de junio, sí les alcanzan para ganar la presidencia en 2024, porque su partido ya está al tú por tú contra Morena.

A pregunta expresa de El Universal, el líder albiazul contrastó las declaraciones de sus antecesores Gustavo Madero y Damián Zepeda, quienes manifestaron a este rotativo su preocupación por el resultado en los comicios intermedios, los cuales afirmaron, no le alcanzan al PAN para obtener la silla del ejecutivo federal.

"Por supuesto que nos alcanza, tú suma los votos que tuvo el PAN y la coalición frente a los que tuvo Morena y su coalición y son equiparables, estamos al tú por tú. Lo que quedó claro en estas elecciones es que a Morena se le puede ganar, y se le va a ganar, vamos con todo para corregir el rumbo del país", puntualizó.

Cortés Mendoza dijo que el reciente proceso electoral fue por demás inequitativo, porque el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, "no solo metió las manos, metió el cuerpo entero en la elección".

"Él no se comportó como jefe de estado sino como jefe de campaña, vocero principal, Palacio Nacional era el centro de operaciones, hubo uso y abuso de los programas, de los recursos del gobierno, de los propios siervos de la nación quienes se convirtieron en la estructura territorial y de movilización de Morena, y lo peor, se consintió, se dejó pasar a la delincuencia organizada, quienes apoyaron a candidatos de Morena en muchas partes del territorio nacional", expuso.

Pese a ello, sostuvo, Acción Nacional tuvo un crecimiento muy importante, al pasar de 40 a al menos 71 distritos de mayoría, lo que representa un aumento de 78 por ciento.

"Vamos a pasar de una bancada de 78 diputados a una de 112 o 113 diputados federales, un crecimiento muy importante. Acción nacional va a representar en la Cámara de Diputados 21 o 22 por ciento, y ya con la colación Legislativa tendremos 40 por ciento de la Cámara, un claro bloque de protección constitucional y de sus organismos autónomos", indicó.

El líder albiazul, aclaró que por ahora, el gran logro de la coalición fue evitar que Morena y sus aliados tuvieran mayoría calificada, "y destrozaran más a nuestro país".

Explicó que a pesar de que perdieron Baja California Sur, refrendaron en Chihuahua y Querétaro, y ganaron ciudades importantes como Puebla, Morelia, Hermosillo, Cuernavaca, por mencionar algunas.

"Esa es nuestra carta de presentación, hoy tendremos más diputaciones federales y más población gobernada, de 35 millones a 46 millones de mexicanos, 11 millones más. El triunfo se cuenta por sí solo", aseveró.

Por su parte, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que respeta la opinión de los exdirigentes Madero y Zepeda, pero dejó claro que cree lo contrario respecto a 2024.

"Seguiremos buscando la confianza ciudadana, considero que debemos seguir construyendo, y la opinión de los exdirigentes es eso, su opinión, y la respetamos, pero creemos lo contrario. Sobre si ganaremos 2024, la respuesta es sí", sentenció.