Alcalde de Benito Juárez revira a AMLO por llamar "aspiracionistas" a los habitantes de la colonia Del Valle

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre llamar a los habitantes de la colonia Del Valle "aspiracionistas" y tener un pensamiento conservador.

"Señor Presidente, no se equivoque, esta colonia como muchas, muchísimas de la Ciudad de México sí es y sí son aspiracionistas, aspiran a tener cada vez mejores servicios urbanos, mayor seguridad, mejor trabajo, buenas escuelas y atención médica de calidad, y ese es un aspiracionismo legítimo, y como gobierno, estamos obligados a proveerlo".

Taboada Cortina mencionó que los vecinos de la colonia Del Valle son personas críticas que exigen a sus autoridades la calidad de vida a la que tienen derecho.

"Aquí los vecinos tienen un índice de desarrollo humano envidiable, al que deberían de acceder todos los mexicanos por derecho... son organizados, se informan y exigen a sus autoridades la calidad de vida a la que tienen derecho, pero también son muy críticos de las malas decisiones del gobierno y así lo han expresado siempre y en cada elección".

"Pero la colonia Del Valle sobretodo es de gente trabajadora y si por levantarse temprano todos los días a trabajar para pagar una renta, las colegiaturas o el mercado las y los califican de conservadores, pues ojalá el país tenga más gente como ésta. Señor presidente, lo que verdaderamente describe a la colonia Del Valle es la generosidad de sus habitantes y nunca del egoísmo que usted menciona".

Lo anterior se deriva de los comentarios que el presidente López Obrador dijo este lunes en su conferencia matutina donde aseguró que el pensamiento conservador "no sólo es privativo" de los expresidentes Felipe Calderón, de Vicente Fox, sino que 10, 20 millones de mexicanos piensan así, como es el caso de la colonia Del Valle.

El mandatario señaló que no es exclusivo de los sectores más ricos del país, sino también está presente en sectores de clase media "aspiracionistas" por lo que "hay más pensamiento conservador en la colonia Del Valle que en Las Lomas".

"(El pensamiento conservador) no es privativo o una conducta solo de Calderón, porque lo más fácil es decir `es Calderón o es (Vicente) Fox o es Diego Fernández de Cevallos o cualesquier otra persona. No son nada más ellos, son millones que piensan así en nuestro país. Es un pensamiento, es una forma de pensar y de ser, es el conservadurismo, es el pensamiento conservador y no son pocos, son 10, 20 millones. Siempre ha existido ese pensamiento conservador.

"Entonces, no son pocos, esto de que se tiene como doctrina la hipocresía, pues está bastante extendido en sectores de la población, no necesariamente los más ricos, eh, también en sectores de clase media aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la colonia Del Valle que en Las Lomas, por ejemplo, porque ni modo que haya 10 millones o 20 millones en las Lomas está extendido", aseveró.

El titular del Ejecutivo federal manifestó que la mayoría de la población mexicano no está de acuerdo con este pensamiento porque, indicó, este es sinónimo de egoísmo, individualismo, corrupción, clasismo y racismo.