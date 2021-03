Alcalde de Cuajimalpa denuncia extorsiones y amenazas de muerte

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, denunció ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina que ha sido amenazado de muerte junto con su familia, así como "de otros políticos", debido a que, según él, "me quieren quitar de en medio para ganar y que eligieron la violencia para lograrlo".

En una carta dirigida a los vecinos de esa alcaldía, el priista reveló que estos hechos los denunció ante la FGJ la noche del pasado sábado, "por las extorsiones y amenazas de muerte de las que he sido objeto".

Incluso, en la misiva anexó la denuncia que está radicada en la carpeta de investigación CI-FIDOS/E/UI-3/00304/03-2021, en la Fiscalía de Investigación de Delitos de Secuestros, donde está asentado: "Con detenido", aunque no muestra mayores detalles y en la que no aparece su nombre y demás datos de su persona.

Rubalcava Suárez detalló en la carta, difundida esta mañana, que desde el pasado 17 de enero comenzó a ser objeto de una serie de extorsiones, actos de intimidación y amenazas.

Que si bien, al inicio no les quise dar importancia, hoy no me queda otra más que hacerlo del conocimiento de toda la ciudadanía, debido a la brutalidad, realidad y credibilidad que se ha manifestado de los que las están perpetrando", afirmó.

La misiva está dirigida a los "amigos y amigas cuajimalpenses", así como a la opinión pública, donde el funcionario señala:

"Vengo a denunciar un ataque a la democracia de la Ciudad de México. Esto sucede ante uno de los peores momentos para ser candidato a un puesto de elección popular. Los números son aterradores".

Destacó que con base en información de los diversos medios de comunicación, han registrado 53 políticos asesinados y 66 funcionarios, "y ni siquiera han iniciado formalmente las campañas", dijo.

Ante esto, comentó que el pasado sábado acudió a la FGJ a denunciar las extorsiones y amenazas de muerte de las que ha sido objeto.

"Aunque me caracterizo por ser transparente y abierto, en esta ocasión no podré entrar en detalles de los nombres de las personas que quieren, por contrato, terminar con mi vida y/o la de mi familia, así como otros que podrían estar implicados", afirmó.

Además, advirtió, "de manera pública, que la evidencia es irrefutable y que el riesgo que atenten contra mi vida o la de mi familia, es real y latente", enfatizó.

Aclaró que "esto no solo se trata de mí, sino también de otros políticos que pudieran estar pasando por la misma circunstancia. Sé que me quieren quitar de en medio para ganar y que eligieron la violencia para lograrlo, aunque con esto destruyan la voluntad y opinión de los cuajimalpenses", lamentó.

Sin embargo, manifestó que confía plena y absolutamente en las instituciones de la Ciudad, "quienes sin duda brindarán la paz, seguridad y justicia necesaria para prevenir que estos malhechores comunes se salgan con la suya".

Pese a ello, Rubalcava Suárez sostuvo a sus vecinos que pueden "estar seguros que seguirá trabajando con un ánimo renovado. Mis resultados serán juzgados por mis vecinos en las urnas, no por mis adversarios en las trincheras", comentó.

Por lo pronto, desde este martes goza de un permiso "temporal" de seis días, como notificó a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local, aunque dejó como encargada del despacho a Gabriela Leonor Quiroga Espinosa, directora general Jurídica y de Gobierno.