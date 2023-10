Aseguran que 22% del informe de titulación de Xóchitl fue plagiado

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo a la revisión mediante un software para identificar plagios, se corroboró que 22 por ciento del documento que presentó la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz no es de su autoría, puesto que fue copiado de textos publicados por otras personas, informó Morena en Ciudad de México.

En la revisión realizada en la plataforma iThenticate de Turnitin, comprobada por el partido guinda en la capital del país, señala que una cuarta parte del documento que Gálvez Ruiz presentó para obtener la licenciatura mediante experiencia no corresponden a las palabras de la coordinadora nacional del Frente Amplio por México.Además de que el partido pondrá a disposición de las autoridades de la Máxima Casa de Estudios los resultados obtenidos y que muestran que Gálvez Ruiz reprodujo extractos de tesis presentadas en la Escuela Politécnica del Ejército y de la Universidad Técnica de Ambato, de Ecuador; en la Universidad Veracruzana; en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras instituciones.Por lo que Morena CDMX reiteró que una persona que miente constantemente no puede aspirar a gobernar México, además de que esperan que la panista enfrente su responsabilidad y "deje de descalificar a quienes le exigen que sea honesta".¿Qué dijo Xóchitl Álvarez sobre el presunto plagio?La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz fue acusada de haber plagiado el informe de trabajo que presentó en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, por lo que el rector Enrique Graue Wiechers de la UNAM pidió realizar un análisis correspondiente.Tras las acusaciones, Xóchitl Gálvez mencionó que su título "es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3 por ciento del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme", indicó.La senadora expresó que fue un informe donde se toman algunos párrafos, pero son siete párrafos de 77 páginas, además de que no hay tutores, puesto que son manuales técnicos de los equipos que están instalados.