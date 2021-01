Alcalde de Culiacán no retirará mural de AMLO

El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, recordó a los que lo critican por el enorme lienzo que colocó en el Palacio Municipal con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador al lado de héroes nacionales, que en este mismo edificio donde se pintó un enorme mural con la figura de Manuel J. Clouthier del Rincón, son emblemas del PAN.

Precisó que no piensa retirar del pasillo del primer piso el mural, en cuya pintura, López Obrador aparece al lado de Benito Juárez y Miguel Hidalgo y junto con José Maria y Morelos, Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas, por considerar que lo merece.

A los que lo critican y cuestionan por esta acción, les recordó que en el pasado, en el mismo edificio fue pintado un enorme mural, con la imagen del extinto, Manuel Clouthier, excandidato presidencial, quien aparece con una gorra con las siglas del PAN, sin que hubiera un escándalo por ello.

Estrada Ferreiro defendió la obra pictórica del artista local, Aldo, quien es trabajador del área de Cultura del municipio por considerar que el jefe de la nación, López Obrador, para millones de mexicanos es un héroe, de ahí la idea de plasmarlo en un lienzo.

Comentó que sólo que una autoridad mayor con facultades, le ordene retirar el enorme lienzo que develó hace unos días frente al salón de Cabildo, lo desmontará, en tanto que esto no suceda, éste permanece a la vista de todos los ciudadanos.

El pasado 27 de enero en una breve ceremonia, en el Palacio Municipal, el primer edil, primero develó un busto del Benemérito de las Americas, del que recordó que fue presidente de México de 1858 a 1872, el cual pasó a la historia como uno de los más importantes personajes de la nación por su gran contribución.

Frente al salón del cabildo develó la obra pictórica, denominada la Cuarta Transformación. Sobre esta pintura, afirmó que no se usaron recursos públicos, puesto que el artista es un trabajador del municipio, el cuál requirió de las pinturas, por lo que el costo, no superó los quince mil pesos.