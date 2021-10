Alcalde de Silao exige certificado Covid para trabajar en el gobierno

El alcalde morenista Carlos García Villaseñor impuso el Certificado de Vacunación contra el Covid-19 como un requisito de contratación en la administración pública municipal de Silao.

Pese a la queja constante de la Secretaría de Salud del Estado porque la federación no envía dosis suficientes para completar los esquemas de vacunación, aclaró que en su gobierno solo aceptará personas que hayan sido vacunadas y que lo demuestren con el "Certificado Covid".

En la Conmemoración del Día de las y los Médicos, el alcalde señaló que cualquier servidor público tiene que probar que tiene su certificado.

"Si no tiene su certificado Covid pues lo vamos a tener que esperar a que lo tenga para que pueda estar dentro de las filas de la Presidencia Municipal".

Dijo que en todo el estado se tiene que apoyar al ejército para lograr que todos se vacunen. "No vamos a poder acabar con esto (la pandemia) por más medidas que hagamos si no logramos que la gente vaya a vacunarse".

Hizo el llamado al resto de las Presidencias Municipales de la entidad (45) a que pongan el ejemplo y que todo el personal público esté vacunado y evitar con ello que haya más contagios.

En la ceremonia se rindió un homenaje a los médicos y las médicas fallecidas en 19 meses de contingencia sanitaria.

En el evento, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconoció el compromiso de 24 mil trabajadores del Instituto de Salud del Estado de Guanajuato.

"Es una fecha para reconocer el gran trabajo que realizan todos los días, y también una oportunidad para rendir homenaje a quienes ya no están con nosotros, por dar su vida al servicio de los demás durante esta pandemia".

Destacó que City Banamex, en su análisis nacional sobre la atención de la pandemia de COVID-19, ubica a Guanajuato en el Primer Lugar, como el mejor estado en la atención de la contingencia sanitaria; y Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en los Indicadores "Caminando a la Excelencia".