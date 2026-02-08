Alcalde de Tequila tenía en nómina a extranjeros

Ciudad de México.- El alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias "El Presidente", tenía en la nómina municipal a extranjeros, entre ellos, algunos colombianos, así como personas originarias de Michoacán, quienes pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó contra el político e integrantes de su gabinete, una regidora priista del ayuntamiento declaró ante un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que el munícipe tenía padrinos del crimen organizado y disponía de gente armada para extorsionar a comerciantes y empresarios mediante un sistema de multas ilegales y cierres de negocios.

"En el municipio, en presidencia, hay una nómina de gente extranjera, colombianos, gente de Michoacán y gente que no sabemos de dónde vienen, pero sabemos que son del cártel".

"Yo quiero que se detenga esta situación porque Diego Rivera es una persona muy peligrosa y tiene padrinos no políticos sino del crimen organizado, es un narcopolítico, quiero ser muy puntual en que Diego Rivera anda armado incluso antes de ser presidente, sabemos que trabajaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación", relató.

En tanto, durante un cateo realizado el viernes en una finca ubicada en el cruce de las calles Tabachín y Primavera, en la colonia Los Colgados, en el municipio de Tequila, elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa Nacional aseguraron armas, granadas, equipo táctico y un vehículo de lujo.