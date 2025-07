Alcalde exige renuncia de Jorge Romero por mentir sobre Ley de Telecom

Luisa María Alcalde pidió que el presidente panista, Jorge Romero Herrera, renuncie a la dirigencia del blanquiazul después de un reto que lanzó a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde afirmó que dejaría su cargo si le demostraban que es falso que las autoridades de seguridad no podrán solicitar la geolocalización en tiempo real de cualquier ciudadano sin orden judicial.

"Jorge Romero debe renunciar si cumple con su palabra porque se demuestra aquí que está mintiendo y que le está mintiendo al pueblo de México", dijo la dirigente morenista en conferencia de prensa este miércoles 9 de julio.

De acuerdo con Alcalde Luján, ya se cumplieron seis días sin que Jorge Romero renuncie desde que lanzó su reto público a la titular del Ejecutivo respecto a la Ley de Telecomunicaciones.

"¡Renuncio a la presidencia del PAN! Le hago este llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum; renuncio a la presidencia del PAN si ella puede demostrar que es falso cuando decimos que ahora la autoridad que quiera, de seguridad y procuración de justicia, puede pedirle a las telefónicas y operadores tu ubicación en tiempo real sin orden judicial. Le lanzo el llamado, que sé que le va a llegar", dijo el panista a medios el pasado jueves 3 de julio.

En respuesta, la presidenta de Morena compartió en su conferencia un fragmento de "La Mañanera del Pueblo" donde la mandataria federal mencionó que "alguien va a renunciar" porque, según dijo, no hay espionaje a menos que un juez lo determine.

Alcalde defiende Ley de Telecom

Según Luisa Alcalde, la nueva reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se aprobó en el Congreso de la Unión no vulnera la privacidad de ningún ciudadano.

"No se puede intervenir ninguna llamada ni hacer geolocalización si no hay una orden judicial. Clarito el artículo 16 lo establece", señaló.

Aseguró que Romero presentó una imagen malintencionada "para anclar la mentira al pueblo de México". Dicho planteamiento, subrayó Alcalde, es perverso porque el panista tachó el apartado que dice "previa autorización del juez de control".

Por ende, leyó de manera textual un apartado de la Ley de Telecom que establece:

"Previa autorización fundada y motivada de la autoridad judicial, realizar intervención de comunicaciones privadas, siempre y cuando se tengan elementos que hagan presumir la existencia de un ilícito. La autoridad judicial competente deberá resolver las solicitudes en un plazo no mayor de doce horas a partir de su presentación".