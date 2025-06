Jorge Romero responde a Sheinbaum por dichos sobre la oposición

"En su manera de dirigir a la oposición es como usted se define como jefa de Estado", dijo el presidente del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, quien respondió a la presidenta, Claudia Sheinbaum después de que lo señalará de ser el líder del "Cártel Inmobiliario" y tachará a la oposición de estar frustrada y probablemente deprimida.

"Da por hecho lo que sea que le digan cuando se trata de la oposición, pero cuando le hacen preguntas fundadas sobre personajes del oficialismo, entonces es politiquería", respondió al panista al hacer referencia al cuestionamiento de un reportero en la conferencia matutina.

Romero, aseguró que el reportero estaba tergiversando sus declaraciones en la que dijo que "lo único que no hemos hecho es llegar a la violencia" y no como se señaló en la conferencia en la que supuestamente insinuó que a la oposición le falta ´la violencia´.

Por lo que la Presidenta pidió que el líder blanquiazul se retracte, pues indicó que de ninguna manera la violencia es el camino.

Jorge Romero, aseguró que su declaración estaba completamente tergiversada y que la violencia era un hecho que condena y jamás recurrirá. Asimismo, mencionó que todas las preguntas expresas en la mañanera respecto a la oposición, la mandataria federal las tomaba por válidas y no cuestionaba su veracidad a diferencia de personajes del oficialismo donde si pedía mesurar y hablar con fundamentos.

Respecto a que el bloque opositor se encontraba frustrado, el panista señaló que no era cierto y que eso se pudo comprobar en Durango y Veracruz.

- ¿Qué dijo la Presidenta sobre la oposición?

Durante la mañanera de este jueves 12 de junio, la Presidenta afirmó que los opositores en México están muy frustrados, desorganizados y probablemente deprimidos, ya que cada vez el pueblo de México les hace menos caso porque no tiene un proyecto para ofrecer.

"Están muy frustrados, la oposición esta muy frustrada. Cada vez les hacen menos caso el pueblo de México, hay mucha frustración, porque no tienen proyecto ni nada que ofrecer la gente.

Al preguntarle por las declaraciones de el líder nacional del PAN, Jorge Romero, al insinuar que a la oposición le falta ´la violencia´, Sheinbaum Pardo respondió:

"Pero que se retracte de lo que dijo porque no creo que sea el camino de ninguna manera la violencia. De parte nuestra: libertad a México, total libertad. Hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación, no hay represión. Lo que hay es debate público, desde aquí, desde la tribuna de las Cámaras, de la Cámara de Senadores, y de Diputados".