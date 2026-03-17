logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SELMA CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

SELMA CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Alcalde irrumpe y agrede a árbitros en Autlán, tierra ligada al Mencho

Cuarteta arbitral denuncia golpes y amenazas

Por El Universal

Marzo 17, 2026 11:17 a.m.
A
Alcalde irrumpe y agrede a árbitros en Autlán, tierra ligada al Mencho

La violencia contra los árbitros se presentó nuevamente en el futbol mexicano. Esta vez, en Autlán de Navarro, Jalisco. Municipio que, de acuerdo con diversos reportes, era refugio de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".
Al término del partido de la Liga Premier MX, entre Guerreros de Autlán y Los Cabos United, la cuarteta arbitral no logró ingresar a su vestidor ya que fueron increpados por el alcalde de Autlán de Navarro, Jalisco, Gustavo Robles Martínez.
Junto con sus escoltas agredieron, con información de la cédula reportada, por la espalda a la cuarteta arbitral del encuentro de la Segunda División del futbol mexicano.
"Yo soy el presidente municipal y a Autlán se le respeta. Aquí no van a venir a hacer sus pendejadas. Vamos de visita y nos chingan, jugamos de local y también. Ya estuvo bueno de sus pinches mamadas, tienen que entender que a Autlán se le respeta", se puede leer en el informe arbitral.
Asimismo, se puede leer que los silbantes fueron golpeados, amenazados, rodeados y les fue imposible ingresar de inmediato al vestidor.
"Más les vale que no reporten nada en la cédula porque ya los tenemos; sé dónde viven y voy y los sacó de sus casas, cabrones", lanzó por su parte Arturo Eleuterio Vera Rodríguez, efe del gabinete de gobierno de Autlán.
Por ahora, la Federación Mexicana de Futbol no se ha pronunciado al respecto ni se han revelado las sanciones para el equipo jalisciense.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alcalde irrumpe y agrede a árbitros en Autlán, tierra ligada al Mencho
Alcalde irrumpe y agrede a árbitros en Autlán, tierra ligada al Mencho

Alcalde irrumpe y agrede a árbitros en Autlán, tierra ligada al Mencho

SLP

El Universal

Cuarteta arbitral denuncia golpes y amenazas

Morena oculta costos de "La Moreniza"; INE exige transparencia
Morena oculta costos de "La Moreniza"; INE exige transparencia

Morena oculta costos de "La Moreniza"; INE exige transparencia

SLP

El Universal

Partido no reporta gastos pese a resolución

Reos exhiben condiciones en penal de Tepexi con transmisión en vivo
Reos exhiben condiciones en penal de Tepexi con transmisión en vivo

Reos exhiben condiciones en penal de Tepexi con transmisión en vivo

SLP

El Universal

Internos acusan fallas graves y piden intervención oficial

FGR tiene su opinión: Sheinbaum sobre cabañas de El Mencho
FGR tiene su opinión: Sheinbaum sobre cabañas de El Mencho

FGR tiene su opinión: Sheinbaum sobre cabañas de "El Mencho"

SLP

El Universal

Agregó que la fiscala Ernestina Godoy "debe responder con más detalle"