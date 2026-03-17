Alcalde irrumpe y agrede a árbitros en Autlán, tierra ligada al Mencho

La violencia contra los árbitros se presentó nuevamente en el futbol mexicano. Esta vez, en Autlán de Navarro, Jalisco. Municipio que, de acuerdo con diversos reportes, era refugio de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

Al término del partido de la Liga Premier MX, entre Guerreros de Autlán y Los Cabos United, la cuarteta arbitral no logró ingresar a su vestidor ya que fueron increpados por el alcalde de Autlán de Navarro, Jalisco, Gustavo Robles Martínez.

Junto con sus escoltas agredieron, con información de la cédula reportada, por la espalda a la cuarteta arbitral del encuentro de la Segunda División del futbol mexicano.

"Yo soy el presidente municipal y a Autlán se le respeta. Aquí no van a venir a hacer sus pendejadas. Vamos de visita y nos chingan, jugamos de local y también. Ya estuvo bueno de sus pinches mamadas, tienen que entender que a Autlán se le respeta", se puede leer en el informe arbitral.

Asimismo, se puede leer que los silbantes fueron golpeados, amenazados, rodeados y les fue imposible ingresar de inmediato al vestidor.

"Más les vale que no reporten nada en la cédula porque ya los tenemos; sé dónde viven y voy y los sacó de sus casas, cabrones", lanzó por su parte Arturo Eleuterio Vera Rodríguez, efe del gabinete de gobierno de Autlán.

Por ahora, la Federación Mexicana de Futbol no se ha pronunciado al respecto ni se han revelado las sanciones para el equipo jalisciense.